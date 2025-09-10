Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы в основном снизились в среду - 10.09.2025
Фондовые индексы Европы в основном снизились в среду
Фондовые индексы Европы в основном снизились в среду - 10.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном снизились в среду
Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе, свидетельствуют данные бирж. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T19:40+0300
2025-09-10T19:40+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,19% - до 9 225,39 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,15% - до 7 761,32 пункта, немецкий DAX опустился на 0,36% - до 23 632,95 пункта. Трейдеры оценивали корпоративные новости. Так, акции Inditex на торгах в Лондоне подорожали почти на 6% после выхода отчетности за первое полугодие текущего фингода. Компания увеличила чистую прибыль на 1% в годовом выражении - до 2,8 миллиарда евро. Кроме того, бумаги датской фармацевтической Novo Nordisk подорожали на 4,1% на торгах в Копенгагене. Компания заявила о намерении сократить около 9 тысяч сотрудников, или более 10% от всего штата, в рамках реорганизации. Она также ожидает, что это решение к концу следующего года позволит сэкономить около 8 миллиардов датских крон (около 1,25 миллиарда долларов) в год. В четверг будут опубликованы итоги сентябрьского заседания Европейского центробанка (ЕЦБ). Ожидается, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 2,15%. ЕЦБ также приведет обновленные макроэкономические прогнозы.
19:40 10.09.2025
 
Фондовые индексы Европы в основном снизились в среду

Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе в среду

Биржа-закрытие. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,19% - до 9 225,39 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,15% - до 7 761,32 пункта, немецкий DAX опустился на 0,36% - до 23 632,95 пункта.
Трейдеры оценивали корпоративные новости. Так, акции Inditex на торгах в Лондоне подорожали почти на 6% после выхода отчетности за первое полугодие текущего фингода. Компания увеличила чистую прибыль на 1% в годовом выражении - до 2,8 миллиарда евро.
Кроме того, бумаги датской фармацевтической Novo Nordisk подорожали на 4,1% на торгах в Копенгагене. Компания заявила о намерении сократить около 9 тысяч сотрудников, или более 10% от всего штата, в рамках реорганизации. Она также ожидает, что это решение к концу следующего года позволит сэкономить около 8 миллиардов датских крон (около 1,25 миллиарда долларов) в год.
В четверг будут опубликованы итоги сентябрьского заседания Европейского центробанка (ЕЦБ). Ожидается, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 2,15%. ЕЦБ также приведет обновленные макроэкономические прогнозы.
