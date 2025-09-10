https://1prime.ru/20250910/evropa-862096749.html

США получили обещание от Европы о прекращении закупок российского газа

2025-09-10T22:35+0300

ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. США получили от Европы обещание к концу 2026 года полностью прекратить закупки российского газа в любом виде, заявил в среду глава американского минэнерго Кристофер Райт. "Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет", - сказал он в интервью телеканалу CNBC. Райт добавил, что США намерены поставлять на европейские рынки американский газ в виде СПГ, увеличив нынешние объемы экспорта.

газ, сша, европа