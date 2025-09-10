https://1prime.ru/20250910/frantsiya-862050648.html
Протестующие в Париже начали перекрывать улицы и жечь костры
Протестующие в Париже начали перекрывать улицы и жечь костры - 10.09.2025, ПРАЙМ
Протестующие в Париже начали перекрывать улицы и жечь костры
Протестующие в Париже начали перекрывать улицы и жечь костры в рамках массового движения "Заблокируем всё" в знак недовольства мерами жесткой экономии,... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T10:44+0300
2025-09-10T10:44+0300
2025-09-10T10:44+0300
политика
общество
франция
европа
франсуа байру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862050508_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_d771ce918ee0f1817632c29f69c79938.jpg
ПАРИЖ, 10 сен - ПРАЙМ. Протестующие в Париже начали перекрывать улицы и жечь костры в рамках массового движения "Заблокируем всё" в знак недовольства мерами жесткой экономии, предложенными правительством, передает корреспондент РИА Новости. Около одного из лицеев на востоке французской столицы протестующие вывалили на дорогу мусор и подожгли его, в результате чего движение было перекрыто. В районе наблюдается усиленное присутствие правоохранителей в полной экипировке. На парижской кольцевой автодороге также произошли попытки блокировок, сообщает портал Actu Paris. В общей сложности демонстрантам удалось в разное время заблокировать около шести важных развязок. Помимо этого, как сообщает газета Depeche, участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы на юго-западе страны. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось. В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. В связи с малой организованностью акций и отсутствием единого формата их проведения власти опасаются возникновения беспорядков. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". В июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
https://1prime.ru/20250909/frantsiya-862036597.html
франция
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862050508_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_b37ed197f27656fe2c506c8a5bc26bda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , франция, европа, франсуа байру
Политика, Общество , ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Франсуа Байру
Протестующие в Париже начали перекрывать улицы и жечь костры
Протестующие в Париже начали жечь костры в рамках движения "Заблокируем все"
ПАРИЖ, 10 сен - ПРАЙМ. Протестующие в Париже начали перекрывать улицы и жечь костры в рамках массового движения "Заблокируем всё" в знак недовольства мерами жесткой экономии, предложенными правительством, передает корреспондент РИА Новости.
Около одного из лицеев на востоке французской столицы протестующие вывалили на дорогу мусор и подожгли его, в результате чего движение было перекрыто. В районе наблюдается усиленное присутствие правоохранителей в полной экипировке.
На парижской кольцевой автодороге также произошли попытки блокировок, сообщает портал Actu Paris. В общей сложности демонстрантам удалось в разное время заблокировать около шести важных развязок.
Помимо этого, как сообщает газета Depeche, участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы на юго-западе страны. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.
В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. В связи с малой организованностью акций и отсутствием единого формата их проведения власти опасаются возникновения беспорядков. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов".
В июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
"Цена правления Макрона". Пушков назвал госдолг Франции