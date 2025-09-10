https://1prime.ru/20250910/frantsiya-862050648.html

Протестующие в Париже начали перекрывать улицы и жечь костры

2025-09-10T10:44+0300

ПАРИЖ, 10 сен - ПРАЙМ. Протестующие в Париже начали перекрывать улицы и жечь костры в рамках массового движения "Заблокируем всё" в знак недовольства мерами жесткой экономии, предложенными правительством, передает корреспондент РИА Новости. Около одного из лицеев на востоке французской столицы протестующие вывалили на дорогу мусор и подожгли его, в результате чего движение было перекрыто. В районе наблюдается усиленное присутствие правоохранителей в полной экипировке. На парижской кольцевой автодороге также произошли попытки блокировок, сообщает портал Actu Paris. В общей сложности демонстрантам удалось в разное время заблокировать около шести важных развязок. Помимо этого, как сообщает газета Depeche, участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы на юго-западе страны. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось. В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. В связи с малой организованностью акций и отсутствием единого формата их проведения власти опасаются возникновения беспорядков. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". В июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.

