Во Франции проходят массовые протесты, пишут СМИ
Во Франции проходят массовые протесты, пишут СМИ
2025-09-10T12:11+0300
экономика
общество
франция
брест
франсуа байру
ПАРИЖ, 10 сен – ПРАЙМ. Массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё" проходят во многих городах Франции из-за недовольства населения предложенными властями мерами жесткой экономии, демонстранты перекрывают дороги, жгут костры, акции перерастают в стычки с полицией, сообщают французские СМИ. Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, протестующие в Париже начали перекрывать дороги и жечь костры. Однако акции проходят и в других крупных городах Франции. В Лилле на севере страны была заблокирована местная кольцевая автодорога. После вмешательства полиции движение было восстановлено, пишет газета Voix du Nord. В Бресте на западе Франции демонстранты в костюме клоунов устроили акцию на кольцевой развязке. Помимо этого, позднее в городе планируется манифестация около крупнейшего в Бретани нефтяного терминала, сообщает газета Parisien. В Ренне на кольцевой автодороге прошли столкновения с полицией, после того как манифестанты подожгли автобус и заблокировали движение. На юге в Марселе участники акций перекрывают дороги, создавая большие пробки, сообщает газета Provence. Протестующие также заблокировали вход в несколько старших школ, за чем последовало вмешательство полиции с применением дубинок и слезоточивого газа, сказано в статье. В центре Тулузы проходят точечные блокировки улиц, в некоторых местах протестующие возвели баррикады, которые затем были разобраны полицией, передаёт телеканал BFMTV. В Лионе демонстранты предпринимали попытки заблокировать основные улицы города, поджигали мусорные баки, забрасывали полицию камнями, передает телеканал France 3. Демонстранты также перекрывают кольцевую дорогу на востоке города. В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. В связи с отсутствием централизованной организации и единого формата проведения демонстраций власти опасаются возникновением беспорядков. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". В июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
общество , франция, брест, франсуа байру
Экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, БРЕСТ, Франсуа Байру
12:11 10.09.2025
 
Во Франции проходят массовые протесты, пишут СМИ

© РИА Новости . Виктория ИвановаБеспорядки в Париже
© РИА Новости . Виктория Иванова
ПАРИЖ, 10 сен – ПРАЙМ. Массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё" проходят во многих городах Франции из-за недовольства населения предложенными властями мерами жесткой экономии, демонстранты перекрывают дороги, жгут костры, акции перерастают в стычки с полицией, сообщают французские СМИ.
Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, протестующие в Париже начали перекрывать дороги и жечь костры. Однако акции проходят и в других крупных городах Франции.
В Лилле на севере страны была заблокирована местная кольцевая автодорога. После вмешательства полиции движение было восстановлено, пишет газета Voix du Nord. В Бресте на западе Франции демонстранты в костюме клоунов устроили акцию на кольцевой развязке. Помимо этого, позднее в городе планируется манифестация около крупнейшего в Бретани нефтяного терминала, сообщает газета Parisien. В Ренне на кольцевой автодороге прошли столкновения с полицией, после того как манифестанты подожгли автобус и заблокировали движение.
На юге в Марселе участники акций перекрывают дороги, создавая большие пробки, сообщает газета Provence. Протестующие также заблокировали вход в несколько старших школ, за чем последовало вмешательство полиции с применением дубинок и слезоточивого газа, сказано в статье. В центре Тулузы проходят точечные блокировки улиц, в некоторых местах протестующие возвели баррикады, которые затем были разобраны полицией, передаёт телеканал BFMTV. В Лионе демонстранты предпринимали попытки заблокировать основные улицы города, поджигали мусорные баки, забрасывали полицию камнями, передает телеканал France 3. Демонстранты также перекрывают кольцевую дорогу на востоке города.
В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. В связи с отсутствием централизованной организации и единого формата проведения демонстраций власти опасаются возникновением беспорядков. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов".
В июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
В США сообщили Украине плохие новости после саммита в Париже
5 сентября, 16:51
 
ЭкономикаОбществоФРАНЦИЯБРЕСТФрансуа Байру
 
 
