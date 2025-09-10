https://1prime.ru/20250910/frantsiya-862068247.html
Церемония передачи полномочий новому премьеру Франции прошла в Париже
ПАРИЖ, 10 сен – ПРАЙМ. Церемония передачи полномочий новому премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню прошла в Париже, трансляцию вело французское правительство в соцсети X. Накануне президент Эммануэль Макрон назначил главу минобороны Лекорню новым премьером после того, как в понедельник депутаты выразили недоверие правительству его предшественника Франсуа Байру. Около 13.00 мск Лекорню прибыл в Матиньонский дворец, где находится резиденция премьер-министра. Байру встретил своего преемника снаружи, после чего они удалились на переговоры. Затем оба политика выступили с кратким заявлением во дворе резиденции и обменялись рукопожатием. Лекорню поблагодарил Байру за выраженную ему поддержку и заявил, что начнет с сегодняшнего дня консультации с различными политическими силами. Теперь новому премьеру предстоит сформировать правительство. Он также сообщил, что скоре выступит с обращением.
ПАРИЖ, 10 сен – ПРАЙМ. Церемония передачи полномочий новому премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню прошла в Париже, трансляцию вело французское правительство в соцсети X.
Накануне президент Эммануэль Макрон назначил главу минобороны Лекорню новым премьером после того, как в понедельник депутаты выразили недоверие правительству его предшественника Франсуа Байру.
Около 13.00 мск Лекорню прибыл в Матиньонский дворец, где находится резиденция премьер-министра. Байру встретил своего преемника снаружи, после чего они удалились на переговоры. Затем оба политика выступили с кратким заявлением во дворе резиденции и обменялись рукопожатием.
Лекорню поблагодарил Байру за выраженную ему поддержку и заявил, что начнет с сегодняшнего дня консультации с различными политическими силами. Теперь новому премьеру предстоит сформировать правительство. Он также сообщил, что скоре выступит с обращением.
