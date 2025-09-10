Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Церемония передачи полномочий новому премьеру Франции прошла в Париже - 10.09.2025
Политика
Церемония передачи полномочий новому премьеру Франции прошла в Париже
Церемония передачи полномочий новому премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню прошла в Париже, трансляцию вело французское правительство в соцсети X. | 10.09.2025, ПРАЙМ
ПАРИЖ, 10 сен – ПРАЙМ. Церемония передачи полномочий новому премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню прошла в Париже, трансляцию вело французское правительство в соцсети X. Накануне президент Эммануэль Макрон назначил главу минобороны Лекорню новым премьером после того, как в понедельник депутаты выразили недоверие правительству его предшественника Франсуа Байру. Около 13.00 мск Лекорню прибыл в Матиньонский дворец, где находится резиденция премьер-министра. Байру встретил своего преемника снаружи, после чего они удалились на переговоры. Затем оба политика выступили с кратким заявлением во дворе резиденции и обменялись рукопожатием. Лекорню поблагодарил Байру за выраженную ему поддержку и заявил, что начнет с сегодняшнего дня консультации с различными политическими силами. Теперь новому премьеру предстоит сформировать правительство. Он также сообщил, что скоре выступит с обращением.
общество , франция, париж, франсуа байру, эммануэль макрон
Политика, Общество , ФРАНЦИЯ, Париж, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон
14:40 10.09.2025
 
Церемония передачи полномочий новому премьеру Франции прошла в Париже

В Париже прошла церемония передачи полномочий новому премьеру Франции Лекорню

© fotolia.com / Tatjana Brila Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© fotolia.com / Tatjana Brila
ПАРИЖ, 10 сен – ПРАЙМ. Церемония передачи полномочий новому премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню прошла в Париже, трансляцию вело французское правительство в соцсети X.
Накануне президент Эммануэль Макрон назначил главу минобороны Лекорню новым премьером после того, как в понедельник депутаты выразили недоверие правительству его предшественника Франсуа Байру.
Около 13.00 мск Лекорню прибыл в Матиньонский дворец, где находится резиденция премьер-министра. Байру встретил своего преемника снаружи, после чего они удалились на переговоры. Затем оба политика выступили с кратким заявлением во дворе резиденции и обменялись рукопожатием.
Лекорню поблагодарил Байру за выраженную ему поддержку и заявил, что начнет с сегодняшнего дня консультации с различными политическими силами. Теперь новому премьеру предстоит сформировать правительство. Он также сообщил, что скоре выступит с обращением.
Политика Общество ФРАНЦИЯ Париж Франсуа Байру Эммануэль Макрон
 
 
