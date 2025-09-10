Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 300 французов задержали в ходе протестов в стране - 10.09.2025
Более 300 французов задержали в ходе протестов в стране
Число задержанных в ходе масштабных протестов во Франции в среду достигло 327, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны. | 10.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Число задержанных в ходе масштабных протестов во Франции в среду достигло 327, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны. BFMTV в среду объявлял о 295 задержаниях. "МВД заявило, что по меньшей мере 327 задержаний было зарегистрировано с утра по всей стране", - говорится в сообщении телеканала. BFMTV отмечает, что из них 199 прошли в столице. В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей. В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Министерство обороны, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
Происшествия, Общество
19:30 10.09.2025
 
Во Франции более 300 человек задержали во время масштабных протестов

© РИА Новости . Марк Пэрис
Сотрудники полиции следят за соблюдением правил порядка участниками акции протеста
Сотрудники полиции следят за соблюдением правил порядка участниками акции протеста. Архивное фото
© РИА Новости . Марк Пэрис
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Число задержанных в ходе масштабных протестов во Франции в среду достигло 327, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.
BFMTV в среду объявлял о 295 задержаниях.
"МВД заявило, что по меньшей мере 327 задержаний было зарегистрировано с утра по всей стране", - говорится в сообщении телеканала.
BFMTV отмечает, что из них 199 прошли в столице.
В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей.
В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Министерство обороны, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
Беспорядки в Париже
В Париже началась стычка протестующих с полицией
13:37
 
ПроисшествияОбществоФРАНЦИЯЕВРОПАФрансуа БайруМВД
 
 
Заголовок открываемого материала