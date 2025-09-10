https://1prime.ru/20250910/frantsiya-862091739.html

Во Франции число участников протестов достигло 175 тысяч

2025-09-10T19:50+0300

2025-09-10T19:50+0300

2025-09-10T20:36+0300

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Число участников протестов во Франции достигло 175 тысяч, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД. "Число участников (протестов - ред.) - 175 тысяч по всей стране", - говорится в сообщении телеканала. В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей. В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Министерство обороны, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.

