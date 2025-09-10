Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции около 200 тысяч человек вышли на протесты - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250910/frantsiya-862095536.html
Во Франции около 200 тысяч человек вышли на протесты
Во Франции около 200 тысяч человек вышли на протесты - 10.09.2025, ПРАЙМ
Во Франции около 200 тысяч человек вышли на протесты
Около 200 тысяч человек вышли на массовые протесты против мер жесткой экономии во Франции, из них около 14 тысяч в Париже, заявил в среду исполняющий... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T21:48+0300
2025-09-10T21:48+0300
происшествия
общество
париж
франция
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862050508_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_d771ce918ee0f1817632c29f69c79938.jpg
ПАРИЖ, 10 сен - ПРАЙМ. Около 200 тысяч человек вышли на массовые протесты против мер жесткой экономии во Франции, из них около 14 тысяч в Париже, заявил в среду исполняющий обязанности главы французского МВД Брюно Ретайо. "Это крупная акция, на которую вышли около 200 тысяч человек на всей территории страны, в Париже... около 14 тысяч", - сказал он после заседания антикризисного штаба. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
https://1prime.ru/20250910/frantsiya-862068247.html
париж
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862050508_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_b37ed197f27656fe2c506c8a5bc26bda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , париж, франция, мвд
Происшествия, Общество , Париж, ФРАНЦИЯ, МВД
21:48 10.09.2025
 
Во Франции около 200 тысяч человек вышли на протесты

Во Франции около 200 тысяч человек вышли на протесты против мер жесткой экономики

© РИА Новости . Виктория ИвановаБеспорядки в Париже
Беспорядки в Париже - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Беспорядки в Париже. Архивное фото
© РИА Новости . Виктория Иванова
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 10 сен - ПРАЙМ. Около 200 тысяч человек вышли на массовые протесты против мер жесткой экономии во Франции, из них около 14 тысяч в Париже, заявил в среду исполняющий обязанности главы французского МВД Брюно Ретайо.
"Это крупная акция, на которую вышли около 200 тысяч человек на всей территории страны, в Париже... около 14 тысяч", - сказал он после заседания антикризисного штаба. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Церемония передачи полномочий новому премьеру Франции прошла в Париже
14:40
 
ПроисшествияОбществоПарижФРАНЦИЯМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала