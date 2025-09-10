https://1prime.ru/20250910/frantsiya-862095536.html
Во Франции около 200 тысяч человек вышли на протесты
Во Франции около 200 тысяч человек вышли на протесты - 10.09.2025, ПРАЙМ
Во Франции около 200 тысяч человек вышли на протесты
Около 200 тысяч человек вышли на массовые протесты против мер жесткой экономии во Франции, из них около 14 тысяч в Париже, заявил в среду исполняющий... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T21:48+0300
2025-09-10T21:48+0300
2025-09-10T21:48+0300
происшествия
общество
париж
франция
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862050508_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_d771ce918ee0f1817632c29f69c79938.jpg
ПАРИЖ, 10 сен - ПРАЙМ. Около 200 тысяч человек вышли на массовые протесты против мер жесткой экономии во Франции, из них около 14 тысяч в Париже, заявил в среду исполняющий обязанности главы французского МВД Брюно Ретайо. "Это крупная акция, на которую вышли около 200 тысяч человек на всей территории страны, в Париже... около 14 тысяч", - сказал он после заседания антикризисного штаба. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
https://1prime.ru/20250910/frantsiya-862068247.html
париж
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862050508_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_b37ed197f27656fe2c506c8a5bc26bda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , париж, франция, мвд
Происшествия, Общество , Париж, ФРАНЦИЯ, МВД
Во Франции около 200 тысяч человек вышли на протесты
Во Франции около 200 тысяч человек вышли на протесты против мер жесткой экономики