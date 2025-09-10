https://1prime.ru/20250910/frantsiya-862095536.html

Во Франции около 200 тысяч человек вышли на протесты

Около 200 тысяч человек вышли на массовые протесты против мер жесткой экономии во Франции, из них около 14 тысяч в Париже, заявил в среду исполняющий...

2025-09-10T21:48+0300

2025-09-10T21:48+0300

2025-09-10T21:48+0300

происшествия

общество

париж

франция

мвд

ПАРИЖ, 10 сен - ПРАЙМ. Около 200 тысяч человек вышли на массовые протесты против мер жесткой экономии во Франции, из них около 14 тысяч в Париже, заявил в среду исполняющий обязанности главы французского МВД Брюно Ретайо. "Это крупная акция, на которую вышли около 200 тысяч человек на всей территории страны, в Париже... около 14 тысяч", - сказал он после заседания антикризисного штаба. Трансляцию вел телеканал BFMTV.

париж

франция

2025

общество , париж, франция, мвд