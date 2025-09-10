Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокуратура направила в суд дело о хищениях в Курской области - 10.09.2025
Генпрокуратура направила в суд дело о хищениях в Курской области
Генпрокуратура направила в суд дело о хищениях в Курской области - 10.09.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура направила в суд дело о хищениях в Курской области
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении 152 миллионов руб, предназначенных для строительства фортификационных сооружений в Курской... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T15:38+0300
2025-09-10T15:38+0300
происшествия
общество
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_61de296662fb40c5d9b4e4c51829f3a1.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении 152 миллионов руб, предназначенных для строительства фортификационных сооружений в Курской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска.
рф
общество , россия, рф
Происшествия, Общество , РОССИЯ, РФ
15:38 10.09.2025
 
Генпрокуратура направила в суд дело о хищениях в Курской области

Дело о хищении 152 миллионов рублей на фортификации отправлено в суд Курска

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении 152 миллионов руб, предназначенных для строительства фортификационных сооружений в Курской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска.
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Экс-губернатора Курской области Смирнова заподозрили во взяточничестве
15:26
 
ПроисшествияОбществоРОССИЯРФ
 
 
