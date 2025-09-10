https://1prime.ru/20250910/genprokuratura--862071480.html
Генпрокуратура направила в суд дело о хищениях в Курской области
Генпрокуратура направила в суд дело о хищениях в Курской области
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении 152 миллионов руб, предназначенных для строительства фортификационных сооружений в Курской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска.
Генпрокуратура направила в суд дело о хищениях в Курской области
