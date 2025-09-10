Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля немцев, воспринимающих США как надежного партнера, снизилась - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250910/germaniya-862070156.html
Доля немцев, воспринимающих США как надежного партнера, снизилась
Доля немцев, воспринимающих США как надежного партнера, снизилась - 10.09.2025, ПРАЙМ
Доля немцев, воспринимающих США как надежного партнера, снизилась
Доля граждан ФРГ, воспринимающих США в качестве надежного партнера, уменьшилась сразу на 28 процентных пунктов с 2024 года после прихода к власти в Соединенных... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T14:53+0300
2025-09-10T14:53+0300
экономика
германия
сша
гаага
дональд трамп
марк рютте
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/24/761932439_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_a47c33da2e2243d1570714d755deaa95.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Доля граждан ФРГ, воспринимающих США в качестве надежного партнера, уменьшилась сразу на 28 процентных пунктов с 2024 года после прихода к власти в Соединенных Штатах президента Дональда Трампа, следует из результатов исследования общественного мнения, проведенного центром военной истории и общественных наук бундесвера. "С началом второго срока президента Трампа в 2025 году… больше всего пострадало доверие к США как надежному партнеру по НАТО. Только 37% (минус 28 процентных пунктов по сравнению с 2024 годом) по-прежнему считают США надежным партнером Германии, в то время как 43% (плюс 26 процентных пунктов) воспринимают внешнюю и оборонную политику США как угрозу сплоченности НАТО", - говорится в тексте исследования, опубликованном в среду на сайте бундесвера. Только 41% респондентов верят, что США привержены обязательствам по отношению к союзникам по НАТО, хотя годом ранее такой позиции придерживались 62% немцев, свидетельствует исследование. Согласно его результатам, доля верящих в совпадение ценностей ФРГ и США немецких граждан снизилась на 18 процентных пунктов, до 42%. На этом фоне среди немцев растет одобрение повышения расходов ФРГ на оборону, доля сторонников такой политики увеличилась на семь процентных пунктов, до 64%. Кроме того, всё больше граждан Германии поддерживают наращивание личного состава бундесвера (на семь процентных пунктов, до 65%), отмечают исследователи. На шесть процентных пунктов за год, до 53% возросла и доля одобряющих изменение модели военной службы в Германии. 57% немцев являются сторонниками создания общеевропейской армии, годом ранее эту идею поддерживали 47%. При этом лишь 37% опрошенных в возрасте до 50 лет выразили готовность защищать Германию с оружием в руках в случае "вооруженного нападения" на нее (на пять процентных пунктов меньше, чем годом ранее), а 57% заявили об обратном (на пять процентных пунктов больше, чем в 2024 году). Исследование проводилось с 11 апреля по 17 мая среди примерно двух тысяч граждан ФРГ. Данные о статистической погрешности не приводятся. Правительство Германии 27 августа согласовало законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе. Он предусматривает возможность возврата к обязательной воинской повинности в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы. В июне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии потребуется дополнительно около 50-60 тысяч военнослужащих, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО. При этом он сам ранее заявлял, что в настоящее время Германия не может вернуть отмененную в 2011 году воинскую обязанность из-за нехватки казарм и возможностей для обучения призывников. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа 47-м президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
https://1prime.ru/20250801/sdelka-860216876.html
германия
сша
гаага
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/24/761932439_0:0:913:685_1920x0_80_0_0_c606ec68a8f4cb971e5975e78153fb17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, сша, гаага, дональд трамп, марк рютте, нато
Экономика, ГЕРМАНИЯ, США, Гаага, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
14:53 10.09.2025
 
Доля немцев, воспринимающих США как надежного партнера, снизилась

Доля немцев, считающих США надежным партнером, снизилась на 28 п. п. за год

© flickr.com / tjuel%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© flickr.com / tjuel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Доля граждан ФРГ, воспринимающих США в качестве надежного партнера, уменьшилась сразу на 28 процентных пунктов с 2024 года после прихода к власти в Соединенных Штатах президента Дональда Трампа, следует из результатов исследования общественного мнения, проведенного центром военной истории и общественных наук бундесвера.
"С началом второго срока президента Трампа в 2025 году… больше всего пострадало доверие к США как надежному партнеру по НАТО. Только 37% (минус 28 процентных пунктов по сравнению с 2024 годом) по-прежнему считают США надежным партнером Германии, в то время как 43% (плюс 26 процентных пунктов) воспринимают внешнюю и оборонную политику США как угрозу сплоченности НАТО", - говорится в тексте исследования, опубликованном в среду на сайте бундесвера.
Только 41% респондентов верят, что США привержены обязательствам по отношению к союзникам по НАТО, хотя годом ранее такой позиции придерживались 62% немцев, свидетельствует исследование. Согласно его результатам, доля верящих в совпадение ценностей ФРГ и США немецких граждан снизилась на 18 процентных пунктов, до 42%.
На этом фоне среди немцев растет одобрение повышения расходов ФРГ на оборону, доля сторонников такой политики увеличилась на семь процентных пунктов, до 64%. Кроме того, всё больше граждан Германии поддерживают наращивание личного состава бундесвера (на семь процентных пунктов, до 65%), отмечают исследователи. На шесть процентных пунктов за год, до 53% возросла и доля одобряющих изменение модели военной службы в Германии. 57% немцев являются сторонниками создания общеевропейской армии, годом ранее эту идею поддерживали 47%.
При этом лишь 37% опрошенных в возрасте до 50 лет выразили готовность защищать Германию с оружием в руках в случае "вооруженного нападения" на нее (на пять процентных пунктов меньше, чем годом ранее), а 57% заявили об обратном (на пять процентных пунктов больше, чем в 2024 году).
Исследование проводилось с 11 апреля по 17 мая среди примерно двух тысяч граждан ФРГ. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Правительство Германии 27 августа согласовало законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе. Он предусматривает возможность возврата к обязательной воинской повинности в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.
В июне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии потребуется дополнительно около 50-60 тысяч военнослужащих, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО. При этом он сам ранее заявлял, что в настоящее время Германия не может вернуть отмененную в 2011 году воинскую обязанность из-за нехватки казарм и возможностей для обучения призывников.
В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа 47-м президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
Флаги Германии, России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
В Германии призвали сблизиться с Россией на фоне пошлин с США
1 августа, 14:47
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯСШАГаагаДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала