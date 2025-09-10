https://1prime.ru/20250910/germaniya-862070156.html
Доля немцев, воспринимающих США как надежного партнера, снизилась
10.09.2025
Доля немцев, воспринимающих США как надежного партнера, снизилась
Доля граждан ФРГ, воспринимающих США в качестве надежного партнера, уменьшилась сразу на 28 процентных пунктов с 2024 года после прихода к власти в Соединенных...
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Доля граждан ФРГ, воспринимающих США в качестве надежного партнера, уменьшилась сразу на 28 процентных пунктов с 2024 года после прихода к власти в Соединенных Штатах президента Дональда Трампа, следует из результатов исследования общественного мнения, проведенного центром военной истории и общественных наук бундесвера. "С началом второго срока президента Трампа в 2025 году… больше всего пострадало доверие к США как надежному партнеру по НАТО. Только 37% (минус 28 процентных пунктов по сравнению с 2024 годом) по-прежнему считают США надежным партнером Германии, в то время как 43% (плюс 26 процентных пунктов) воспринимают внешнюю и оборонную политику США как угрозу сплоченности НАТО", - говорится в тексте исследования, опубликованном в среду на сайте бундесвера. Только 41% респондентов верят, что США привержены обязательствам по отношению к союзникам по НАТО, хотя годом ранее такой позиции придерживались 62% немцев, свидетельствует исследование. Согласно его результатам, доля верящих в совпадение ценностей ФРГ и США немецких граждан снизилась на 18 процентных пунктов, до 42%. На этом фоне среди немцев растет одобрение повышения расходов ФРГ на оборону, доля сторонников такой политики увеличилась на семь процентных пунктов, до 64%. Кроме того, всё больше граждан Германии поддерживают наращивание личного состава бундесвера (на семь процентных пунктов, до 65%), отмечают исследователи. На шесть процентных пунктов за год, до 53% возросла и доля одобряющих изменение модели военной службы в Германии. 57% немцев являются сторонниками создания общеевропейской армии, годом ранее эту идею поддерживали 47%. При этом лишь 37% опрошенных в возрасте до 50 лет выразили готовность защищать Германию с оружием в руках в случае "вооруженного нападения" на нее (на пять процентных пунктов меньше, чем годом ранее), а 57% заявили об обратном (на пять процентных пунктов больше, чем в 2024 году). Исследование проводилось с 11 апреля по 17 мая среди примерно двух тысяч граждан ФРГ. Данные о статистической погрешности не приводятся. Правительство Германии 27 августа согласовало законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе. Он предусматривает возможность возврата к обязательной воинской повинности в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы. В июне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии потребуется дополнительно около 50-60 тысяч военнослужащих, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО. При этом он сам ранее заявлял, что в настоящее время Германия не может вернуть отмененную в 2011 году воинскую обязанность из-за нехватки казарм и возможностей для обучения призывников. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа 47-м президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
