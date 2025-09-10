Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о ежегодной оценке чиновников гражданами - 10.09.2025
В Госдуму внесут проект о ежегодной оценке чиновников гражданами
В Госдуму внесут проект о ежегодной оценке чиновников гражданами - 10.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о ежегодной оценке чиновников гражданами
В Госдуму внесут законопроект о предоставлении права гражданам ежегодно оценивать эффективность деятельности представителей власти через портал "Госуслуги",... | 10.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В Госдуму внесут законопроект о предоставлении права гражданам ежегодно оценивать эффективность деятельности представителей власти через портал "Госуслуги", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин. Инициативой предлагается внести изменения в закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Законопроектом предлагается закрепить право граждан ежегодно оценивать эффективность деятельности своих представителей во власти посредством электронного голосования. Для этого необходимо добавить на портал государственных услуг "Госуслуги" функционал, позволяющий проводить тайное голосование, в ходе которого граждане смогут раз в год выставлять оценку работе депутатов всех уровней, губернаторов и глав муниципальных образований", - сказано в пояснительной записке. Как отмечается в документе, в настоящее время наблюдается тенденция к сокращению возможностей прямого участия граждан в формировании и оценке работы представителей власти, фактически руководители муниципалитетов все чаще назначаются местными представительными органами или конкурсными комиссиями, а не избираются непосредственно жителями, в результате, если граждане недовольны работой мэра или главы администрации, у них практически отсутствуют законные механизмы повлиять на ситуацию. "Механизм проведения такого оценочного голосования и порядок применения его результатов будут подробно определены подзаконными актами: для депутатов Государственной Думы – правительством Российской Федерации, для региональных и муниципальных руководителей – соответственно законами субъектов РФ или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Подчеркивается, что это позволит установить прозрачные процедуры и критерии проведения оценки на каждом уровне, учитывающие специфику соответствующего органа власти. "Результаты ежегодного оценочного голосования предлагается публиковать в открытом доступе. Прозрачность итогов позволит гражданам видеть реальную картину того, как граждане в целом оценивают работу конкретного депутата или чиновника. Жители смогут убедиться, разделяют ли их сограждане мнение о том, насколько эффективно работает их выбранный представитель или руководитель. Подобная практика послужит дополнительным стимулом для должностных лиц прислушиваться к своим избирателям, зная, что уровень поддержки их действий станет достоянием общественности", - уточняется в документе. По мнению авторов проекта, опубликованные оценки создадут объективную картину для граждан на будущих выборах: избиратели будут лучше понимать, насколько оправдал тот или иной кандидат ожидания избирателей, и смогут осознанно решить, стоит ли доверять ему повторный мандат. "Таким образом, реализуя право граждан на оценку работы власти, предлагаемый законопроект повысит ответственность депутатов и чиновников перед обществом и поспособствует укреплению доверия между государством и гражданами, что полностью соответствует общему курсу на повышение открытости и качества государственного управления", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
общество, россия, госдума
Экономика, Общество, РОССИЯ, Госдума
11:30 10.09.2025
 
В Госдуму внесут проект о ежегодной оценке чиновников гражданами

В ГД внесут проект о ежегодной оценке чиновников гражданами через "Госуслуги"

© РИА Новости . Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
