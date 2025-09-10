Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о ежегодной оценки гражданами работы властей - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250910/gosduma-862068995.html
В Госдуму внесли проект о ежегодной оценки гражданами работы властей
В Госдуму внесли проект о ежегодной оценки гражданами работы властей - 10.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о ежегодной оценки гражданами работы властей
В Госдуму внесут законопроект о закреплении права гражданам ежегодно оценивать эффективность работы своих представителей власти посредством тайного электронного | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T14:53+0300
2025-09-10T14:53+0300
политика
общество
россия
хабаровск
якутск
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83810/09/838100954_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f5371c4305045573504fee04ade74b2.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В Госдуму внесут законопроект о закреплении права гражданам ежегодно оценивать эффективность работы своих представителей власти посредством тайного электронного голосования через "Госуслуги", документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин. Инициативой предлагается внести изменения в закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Предлагается закрепить право граждан ежегодно оценивать эффективность деятельности своих представителей во власти посредством электронного голосования. Для этого необходимо добавить на портал "Госуслуги" функционал, позволяющий проводить тайное голосование, в ходе которого граждане смогут раз в год выставлять оценку работе депутатов всех уровней, губернаторов и глав муниципальных образований", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе уточняется, что сейчас у граждан ограничены возможности выразить свое мнение об эффективности работы выборных представителей власти и чиновников, работу губернаторов и глав муниципалитетов официально оценивается только президентом РФ и правительством РФ на основе установленных показателей, а для депутатов вовсе не предусмотрено независимых механизмов общественной оценки. "Наблюдается тенденция к сокращению возможностей прямого участия граждан в формировании и оценке работы представителей власти. Согласно недавно принятому Федеральному закону № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", прямые выборы мэров столиц субъектов РФ упразднены. Хабаровск, Якутск, Абакан, Анадырь, где оставались прямые выборы мэров, должны будут их отменить и привести законодательство в соответствие с федеральным. Фактически руководители муниципалитетов все чаще назначаются местными представительными органами или конкурсными комиссиями, а не избираются непосредственно жителями. В результате, если граждане недовольны работой мэра или главы администрации, у них практически отсутствуют законные механизмы повлиять на ситуацию", - следует из пояснительной записки к законопроекту. В документе отмечается, что существующие формы обратной связи не дают объективной картины удовлетворенности граждан работой депутатов и чиновников, поскольку фактически сводятся к тому, что одни чиновники оценивают работу других. "Такая оценка подразумевает ответ на главный вопрос: насколько эффективно, по мнению жителей, данный выборный орган или должностное лицо выполняют свои обязанности и улучшают жизнь граждан. Механизм проведения такого оценочного голосования и порядок применения его результатов будут подробно определены подзаконными актами: для депутатов Государственной Думы - Правительством РФ, для региональных и муниципальных руководителей - соответственно законами субъектов РФ или муниципальными правовыми актами", - говорится в пояснительной записке. Инициатива направлена на получение прямой обратной связи от граждан, поскольку только они сами могут справедливо определить, насколько эффективно депутаты или главы администраций работают в интересах общества, в связи с этим законопроектом не устанавливаются искусственные критерии "эффективности" - каждый избиратель вправе самостоятельно решить, оправдывает ли депутат или глава региона его доверие, такой подход обеспечит максимально объективную и непредвзятую оценку, отражающую реальное общественное мнение, а не показатели чиновников. В документе подчеркивается, что результаты ежегодного оценочного голосования предлагается публиковать в открытом доступе, чтобы граждане могли видеть реальную картину того, как люди в целом оценивают работу конкретного депутата или чиновника, жители смогут убедиться, разделяют ли их сограждане мнение о том, насколько эффективно работает их выбранный представитель или руководитель. "Подобная практика послужит дополнительным стимулом для должностных лиц прислушиваться к своим избирателям, зная, что уровень поддержки их действий станет достоянием общественности. Более того, опубликованные оценки создадут объективную картину для граждан на будущих выборах: избиратели будут лучше понимать, насколько оправдал тот или иной кандидат ожидания избирателей, и смогут осознанно решить, стоит ли доверять ему повторный мандат. Таким образом, реализуя право граждан на оценку работы власти, предлагаемый законопроект повысит ответственность депутатов и чиновников перед обществом и поспособствует укреплению доверия между государством и гражданами, что полностью соответствует общему курсу на повышение открытости и качества государственного управления", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
https://1prime.ru/20250910/aksakov-862060272.html
хабаровск
якутск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83810/09/838100954_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_738d51aa08bf137595cfd19af05be3ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, хабаровск, якутск, госдума
Политика, Общество , РОССИЯ, Хабаровск, Якутск, Госдума
14:53 10.09.2025
 
В Госдуму внесли проект о ежегодной оценки гражданами работы властей

В ГД внесли проект о ежегодной оценки гражданами работы властей через "Госуслуги"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В Госдуму внесут законопроект о закреплении права гражданам ежегодно оценивать эффективность работы своих представителей власти посредством тайного электронного голосования через "Госуслуги", документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин. Инициативой предлагается внести изменения в закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
"Предлагается закрепить право граждан ежегодно оценивать эффективность деятельности своих представителей во власти посредством электронного голосования. Для этого необходимо добавить на портал "Госуслуги" функционал, позволяющий проводить тайное голосование, в ходе которого граждане смогут раз в год выставлять оценку работе депутатов всех уровней, губернаторов и глав муниципальных образований", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе уточняется, что сейчас у граждан ограничены возможности выразить свое мнение об эффективности работы выборных представителей власти и чиновников, работу губернаторов и глав муниципалитетов официально оценивается только президентом РФ и правительством РФ на основе установленных показателей, а для депутатов вовсе не предусмотрено независимых механизмов общественной оценки.
"Наблюдается тенденция к сокращению возможностей прямого участия граждан в формировании и оценке работы представителей власти. Согласно недавно принятому Федеральному закону № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", прямые выборы мэров столиц субъектов РФ упразднены. Хабаровск, Якутск, Абакан, Анадырь, где оставались прямые выборы мэров, должны будут их отменить и привести законодательство в соответствие с федеральным. Фактически руководители муниципалитетов все чаще назначаются местными представительными органами или конкурсными комиссиями, а не избираются непосредственно жителями. В результате, если граждане недовольны работой мэра или главы администрации, у них практически отсутствуют законные механизмы повлиять на ситуацию", - следует из пояснительной записки к законопроекту.
В документе отмечается, что существующие формы обратной связи не дают объективной картины удовлетворенности граждан работой депутатов и чиновников, поскольку фактически сводятся к тому, что одни чиновники оценивают работу других.
"Такая оценка подразумевает ответ на главный вопрос: насколько эффективно, по мнению жителей, данный выборный орган или должностное лицо выполняют свои обязанности и улучшают жизнь граждан. Механизм проведения такого оценочного голосования и порядок применения его результатов будут подробно определены подзаконными актами: для депутатов Государственной Думы - Правительством РФ, для региональных и муниципальных руководителей - соответственно законами субъектов РФ или муниципальными правовыми актами", - говорится в пояснительной записке.
Инициатива направлена на получение прямой обратной связи от граждан, поскольку только они сами могут справедливо определить, насколько эффективно депутаты или главы администраций работают в интересах общества, в связи с этим законопроектом не устанавливаются искусственные критерии "эффективности" - каждый избиратель вправе самостоятельно решить, оправдывает ли депутат или глава региона его доверие, такой подход обеспечит максимально объективную и непредвзятую оценку, отражающую реальное общественное мнение, а не показатели чиновников.
В документе подчеркивается, что результаты ежегодного оценочного голосования предлагается публиковать в открытом доступе, чтобы граждане могли видеть реальную картину того, как люди в целом оценивают работу конкретного депутата или чиновника, жители смогут убедиться, разделяют ли их сограждане мнение о том, насколько эффективно работает их выбранный представитель или руководитель.
"Подобная практика послужит дополнительным стимулом для должностных лиц прислушиваться к своим избирателям, зная, что уровень поддержки их действий станет достоянием общественности. Более того, опубликованные оценки создадут объективную картину для граждан на будущих выборах: избиратели будут лучше понимать, насколько оправдал тот или иной кандидат ожидания избирателей, и смогут осознанно решить, стоит ли доверять ему повторный мандат. Таким образом, реализуя право граждан на оценку работы власти, предлагаемый законопроект повысит ответственность депутатов и чиновников перед обществом и поспособствует укреплению доверия между государством и гражданами, что полностью соответствует общему курсу на повышение открытости и качества государственного управления", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
В Госдуме оценили возможность участия страховых компаний в программе ПДС
12:29
 
ПолитикаОбществоРОССИЯХабаровскЯкутскГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала