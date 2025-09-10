https://1prime.ru/20250910/gretsiya-862090830.html
Chevron объявила о своем участии в тендере на поиск углеводородов
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире энергетических компаний Chevron объявила о своем участии в тендере греческого правительства на поиск и добычу углеводородов к югу от Крита, несмотря на протесты Ливии, сообщил министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру. "Сегодня консорциум Chevron и Helleniq Energy объявил о своем участии в международном тендере на четыре морских района к югу от Крита и Пелопоннеса", - приводятся его слова на сайте министерства. Министр заметил, что Греция "уверена в своих силах" и "выгодно использует свое геополитическое положение в восточном Средиземном море". В июне постоянное представительство Ливии при ООН направило генеральному секретарю вербальную ноту в связи с тем, что Греция объявила международный конкурс для выдачи разрешений на разработку углеводородов в морских районах к югу от острова Крит. До этого МИД Ливии выражал недовольство намерением Греции проводить поиски углеводородов в этом районе, обвинив Афины в том, что они пытаются "воспользоваться ливийским кризисом" и силой навязать разграничение морских границ между двумя странами. Анкара и правительство в Триполи заключили в ноябре 2019 года меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией, в том числе в районе южнее Крита. Греция не признает меморандум, поскольку считает, что он касается ее исключительной экономической зоны (ИЭЗ). В свою очередь Греция заключила в 2020 году с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Зоны, обозначенные в турко-ливийском меморандуме и греко-египетском соглашении, пересекаются как раз около Родоса и Крита. При этом Анкара заявляла, что не признает греко-египетское соглашение, и регулярно проводила после этого геологоразведочные работы в оспариваемых ею районах.
