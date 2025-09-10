ВАРПЭ сообщила о росте поставок красной икры на российский рынок

https://1prime.ru/20250910/ikra-862044117.html

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Поставки красной икры на российский рынок растут: с 1 мая по 1 сентября объем промаркированной красной икры вырос на 18% - до 7,31 тысячи тонн, а с начала года показатель превысил 8,34 тысячи тонн, сообщили журналистам во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). "С 1 мая по 1 сентября 2025 года с целью реализации на российском рынке было промаркировано свыше 7,31 тысячи тонн соленой икры лососевых, что на 18% больше аналогичного показателя 2024 года. Суммарный объем промаркированной в 2025 году красной икры превысил 8,34 тысячи тонн", - сообщили в ВАРПЭ, ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы "Честный знак". По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, которые приводит ассоциация, рост выпуска готовой к потреблению красной икры связан с увеличением вылова тихоокеанских лососей, из которых производится свыше 90% красной икры в стране. В нечетные годы вылов лососей превышает показатели четных годов, поэтому в этом году ожидаемо путина оказалась удачнее, объяснил он. По его прогнозам, объем икры по итогам года составит 21 тысячу тонн. "Этого более чем достаточно для внутреннего потребления", - заверил Зверев. В начале сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил РИА Новости, что вылов лососевых в России в 2025 году ожидается на уровне 340-350 тысяч тонн, поймано уже 311 тысяч тонн. Тогда же он сообщил агентству, что объема производства красной икры в стране достаточно, россияне не останутся без нее на Новый год. По оценкам ЦРПТ, на рост официального производства красной икры в России также повлияло обеление рынка вследствие введения маркировки "Честный знак": из тени уже вышли 93 компании, сейчас в системе зарегистрировано свыше 1,5 тысячи производителей икры. Обязательная маркировка красной и черной икры началась в России 1 мая 2024 года - производители, импортеры и дистрибьюторы обязаны наносить код маркировки на всю икру осетровых и лососевых рыб и предоставлять в систему маркировки сведения о вводе продукции в оборот.

