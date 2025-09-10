Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАРПЭ сообщила о росте поставок красной икры на российский рынок - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250910/ikra-862044117.html
ВАРПЭ сообщила о росте поставок красной икры на российский рынок
ВАРПЭ сообщила о росте поставок красной икры на российский рынок - 10.09.2025, ПРАЙМ
ВАРПЭ сообщила о росте поставок красной икры на российский рынок
Поставки красной икры на российский рынок растут: с 1 мая по 1 сентября объем промаркированной красной икры вырос на 18% - до 7,31 тысячи тонн, а с начала года... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T08:24+0300
2025-09-10T08:24+0300
экономика
бизнес
россия
промышленность
варпэ
росрыболовство
црпт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862043947_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_8a0b5cac9d18c23bd2940031fac31b03.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Поставки красной икры на российский рынок растут: с 1 мая по 1 сентября объем промаркированной красной икры вырос на 18% - до 7,31 тысячи тонн, а с начала года показатель превысил 8,34 тысячи тонн, сообщили журналистам во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). "С 1 мая по 1 сентября 2025 года с целью реализации на российском рынке было промаркировано свыше 7,31 тысячи тонн соленой икры лососевых, что на 18% больше аналогичного показателя 2024 года. Суммарный объем промаркированной в 2025 году красной икры превысил 8,34 тысячи тонн", - сообщили в ВАРПЭ, ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы "Честный знак". По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, которые приводит ассоциация, рост выпуска готовой к потреблению красной икры связан с увеличением вылова тихоокеанских лососей, из которых производится свыше 90% красной икры в стране. В нечетные годы вылов лососей превышает показатели четных годов, поэтому в этом году ожидаемо путина оказалась удачнее, объяснил он. По его прогнозам, объем икры по итогам года составит 21 тысячу тонн. "Этого более чем достаточно для внутреннего потребления", - заверил Зверев. В начале сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил РИА Новости, что вылов лососевых в России в 2025 году ожидается на уровне 340-350 тысяч тонн, поймано уже 311 тысяч тонн. Тогда же он сообщил агентству, что объема производства красной икры в стране достаточно, россияне не останутся без нее на Новый год. По оценкам ЦРПТ, на рост официального производства красной икры в России также повлияло обеление рынка вследствие введения маркировки "Честный знак": из тени уже вышли 93 компании, сейчас в системе зарегистрировано свыше 1,5 тысячи производителей икры. Обязательная маркировка красной и черной икры началась в России 1 мая 2024 года - производители, импортеры и дистрибьюторы обязаны наносить код маркировки на всю икру осетровых и лососевых рыб и предоставлять в систему маркировки сведения о вводе продукции в оборот.
https://1prime.ru/20250826/ikra-861277297.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862043947_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_a3e0101b3d141cd97ff59de50dbb2950.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, варпэ, росрыболовство, црпт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, ВАРПЭ, Росрыболовство, ЦРПТ
08:24 10.09.2025
 
ВАРПЭ сообщила о росте поставок красной икры на российский рынок

ВАРПЭ: поставки красной икры в России с начала лососевой путины выросли на 18%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Поставки красной икры на российский рынок растут: с 1 мая по 1 сентября объем промаркированной красной икры вырос на 18% - до 7,31 тысячи тонн, а с начала года показатель превысил 8,34 тысячи тонн, сообщили журналистам во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
"С 1 мая по 1 сентября 2025 года с целью реализации на российском рынке было промаркировано свыше 7,31 тысячи тонн соленой икры лососевых, что на 18% больше аналогичного показателя 2024 года. Суммарный объем промаркированной в 2025 году красной икры превысил 8,34 тысячи тонн", - сообщили в ВАРПЭ, ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы "Честный знак".
По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, которые приводит ассоциация, рост выпуска готовой к потреблению красной икры связан с увеличением вылова тихоокеанских лососей, из которых производится свыше 90% красной икры в стране. В нечетные годы вылов лососей превышает показатели четных годов, поэтому в этом году ожидаемо путина оказалась удачнее, объяснил он.
По его прогнозам, объем икры по итогам года составит 21 тысячу тонн. "Этого более чем достаточно для внутреннего потребления", - заверил Зверев.
В начале сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил РИА Новости, что вылов лососевых в России в 2025 году ожидается на уровне 340-350 тысяч тонн, поймано уже 311 тысяч тонн. Тогда же он сообщил агентству, что объема производства красной икры в стране достаточно, россияне не останутся без нее на Новый год.
По оценкам ЦРПТ, на рост официального производства красной икры в России также повлияло обеление рынка вследствие введения маркировки "Честный знак": из тени уже вышли 93 компании, сейчас в системе зарегистрировано свыше 1,5 тысячи производителей икры.
Обязательная маркировка красной и черной икры началась в России 1 мая 2024 года - производители, импортеры и дистрибьюторы обязаны наносить код маркировки на всю икру осетровых и лососевых рыб и предоставлять в систему маркировки сведения о вводе продукции в оборот.
Продажа красной икры на продовольственной ярмарке - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
В России начали снижаться цены на красную икру
26 августа, 16:53
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯПромышленностьВАРПЭРосрыболовствоЦРПТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала