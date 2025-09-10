https://1prime.ru/20250910/indeks-862040953.html

Индекс потребительских цен Китая в августе снизился на 0,4%

Индекс потребительских цен Китая в августе снизился на 0,4% - 10.09.2025, ПРАЙМ

Индекс потребительских цен Китая в августе снизился на 0,4%

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в августе снизился на 0,4% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T05:25+0300

2025-09-10T05:25+0300

2025-09-10T05:57+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

cpi

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862040953.jpg?1757473065

ПЕКИН, 10 сен – ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в августе снизился на 0,4% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР. По итогам восьми месяцев года показатель в годовом исчислении снизился на 0,1%. CPI в городах в августе в годовом выражении упал на 0,3%, а в сельской местности - на 0,6%. Цены на продовольственные товары по сравнению с августом 2024 года упали на 4,3%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,5% года, цены на потребительские товары упали на 1%, услуги подорожали на 0,6%. Цены на свежие фрукты в августе в годовом выражении снизились на 3,7%, овощи и зелень подешевели на 15,2%, цены на мясо упали на 8%, в том числе свинина подешевела на 16,1%. Продукция водного промысла подорожала на 2,2%, яйца подешевели на 12,4%, молочная продукция подешевела на 1,6%, цены на алкоголь упали на 1,9%. Услуги здравоохранения в августе выросли на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия повысились на 1%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 2,4%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в августе в годовом выражении снизился на 2,9%. Согласно официальному прогнозу, инфляция в Китае в 2025 году составит примерно 2%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%, и по итогам 2024 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре прошлого года, а также в июле 2025 года. Дефляция была зафиксирована - в июле, октябре и ноябре прошлого года, а также с февраля по май 2025 года.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, cpi