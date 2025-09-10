https://1prime.ru/20250910/indiya-862063094.html

Индия подпишет новые соглашения на поставку ракет Brahmos

Индия подпишет новые соглашения на поставку ракет Brahmos - 10.09.2025, ПРАЙМ

Индия подпишет новые соглашения на поставку ракет Brahmos

Индия в этом квартале подпишет новые соглашения на поставку ракет Brahmos, заявил управляющий директор BrahMos Aerospace Джайтиртх Джоши. | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T13:30+0300

2025-09-10T13:30+0300

2025-09-10T13:30+0300

вооружения

индия

пакистан

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862062538_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bc033d18053b12ff695736bbb75ce3fb.jpg

ЛАКХНАУ (Индия), 10 сен – ПРАЙМ. Индия в этом квартале подпишет новые соглашения на поставку ракет Brahmos, заявил управляющий директор BrahMos Aerospace Джайтиртх Джоши. "Есть несколько стран, с которыми переговоры находятся на продвинутой стадии. На данном этапе я не смогу раскрыть названия этих стран. В самом ближайшем будущем, в течение этого квартала, мы подпишем соглашения с несколькими из них", - сказал он журналистам. Ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что не менее 15 стран заинтересовались покупкой ракет Brahmos после операции "Синдур", проведённой Индией против инфраструктуры террористов на территории Пакистана. Brahmos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения". В настоящее время топливо для ракеты Brahmos экспортируется в Индию из России.

https://1prime.ru/20250909/avtomat-862028964.html

индия

пакистан

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индия, пакистан, москва