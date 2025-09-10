https://1prime.ru/20250910/indiya-862063094.html
Индия подпишет новые соглашения на поставку ракет Brahmos
2025-09-10T13:30+0300
ЛАКХНАУ (Индия), 10 сен – ПРАЙМ. Индия в этом квартале подпишет новые соглашения на поставку ракет Brahmos, заявил управляющий директор BrahMos Aerospace Джайтиртх Джоши. "Есть несколько стран, с которыми переговоры находятся на продвинутой стадии. На данном этапе я не смогу раскрыть названия этих стран. В самом ближайшем будущем, в течение этого квартала, мы подпишем соглашения с несколькими из них", - сказал он журналистам. Ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что не менее 15 стран заинтересовались покупкой ракет Brahmos после операции "Синдур", проведённой Индией против инфраструктуры террористов на территории Пакистана. Brahmos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения". В настоящее время топливо для ракеты Brahmos экспортируется в Индию из России.
