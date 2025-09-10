https://1prime.ru/20250910/inflyatsiya-862086552.html

Недельная инфляция в России со 2 по 8 сентября составила 0,1%

2025-09-10T19:03+0300

экономика

россия

росстат

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Недельная инфляция в России за период со 2 по 8 сентября составила 0,1%, с начала года цены выросли на 4,03%, свидетельствуют данные Росстата. "За период со 2 по 8 сентября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала месяца – 100,09%, с начала года – 104,03%", - говорится в публикации статистического ведомства. На плодоовощную продукцию на отчетной неделе снижение цен замедлилось и составило в среднем 2% после дефляции в 3,2% неделей ранее. В частности подешевели: свекла - на 5,3%, картофель - на 4,8%, морковь - на 4,7%, капуста - на 4,2%, лук - на 3,7%, яблоки - на 2,9%. Выросли цены на помидоры - на 2,8%, огурцы - на 0,4%, бананы - на 0,2%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на сосиски, сардельки - на 0,7%, свинину, вареные колбасы, гречку, молоко (ультрапастеризованное) и творог - на 0,4%, говядину, рыбу, сыры, пшеничный хлеб, сахар и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, мясо, яйца, молоко (пастеризованное), маргарин, ржаной хлеб, печенье и чай - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, пшено, вермишель, овощные консервы для детского питания - на 0,1%. Цены снизились на сухие молочные смеси для детского питания - на 0,4%, подсолнечное масло и соль - на 0,3%, сметану - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали хозяйственное мыло и стиральные порошки - на 0,4%, пеленки для новорожденных и спички - на 0,3%, прокладки гигиенические и туалетная бумага - на 0,2%, детские подгузники - на 0,1%. Снизились цены на зубные пасты - на 0,1%. Телевизоры и электропылесосы на неделе со 2 по 8 сентября подешевели на 0,1%, а смартфоны подорожали - на 1%. Цены на новые иностранные автомобили выросли на 0,21%, на отечественные - снизились на 0,22%. Бензин прибавил за неделю 0,6%, дизельное топливо - 0,2%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, на левомеколь подорожал на 1,6%, валидол - на 0,5%, активированный уголь - на 0,2%, нимесулид, трекрезан и пенталгин - на 0,1%. В то же время снизились цены на ренгалин - на 0,9%, анальгин, корвалол и лизобакт - на 0,1%.

россия, росстат