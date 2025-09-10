Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкономразвития рассказало о показателях инфляции на 8 сентября - 10.09.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития рассказало о показателях инфляции на 8 сентября
Инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой...
экономика
россия
росстат
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство в документе указывает, что оценка годовой инфляция на 1 сентябра уточнена с учетом выхода в среду данных Росстата по инфляции за август. Новая оценка составила 8,11% против прежних 8,28%. Как следует из документа, за неделю со 2 по 8 сентября цены на продовольственные товары выросли на 0,06%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 1,99%, на остальные продукты цены выросли на 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,21%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - выросли на 0,06%.
россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
19:09 10.09.2025 (обновлено: 19:30 10.09.2025)
 
Минэкономразвития рассказало о показателях инфляции на 8 сентября

МЭР: инфляция в России на 8 сентября составила 8,1%

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей и 5000 рублей
Монета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Министерство в документе указывает, что оценка годовой инфляция на 1 сентябра уточнена с учетом выхода в среду данных Росстата по инфляции за август. Новая оценка составила 8,11% против прежних 8,28%.
Как следует из документа, за неделю со 2 по 8 сентября цены на продовольственные товары выросли на 0,06%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 1,99%, на остальные продукты цены выросли на 0,24%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,21%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - выросли на 0,06%.
