https://1prime.ru/20250910/inflyatsiya-862086890.html

Минэкономразвития рассказало о показателях инфляции на 8 сентября

Минэкономразвития рассказало о показателях инфляции на 8 сентября - 10.09.2025, ПРАЙМ

Минэкономразвития рассказало о показателях инфляции на 8 сентября

Инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T19:09+0300

2025-09-10T19:09+0300

2025-09-10T19:30+0300

экономика

россия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/83081/40/830814036_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_f7ca159398b22473a216667fa43d96be.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство в документе указывает, что оценка годовой инфляция на 1 сентябра уточнена с учетом выхода в среду данных Росстата по инфляции за август. Новая оценка составила 8,11% против прежних 8,28%. Как следует из документа, за неделю со 2 по 8 сентября цены на продовольственные товары выросли на 0,06%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 1,99%, на остальные продукты цены выросли на 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,21%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - выросли на 0,06%.

https://1prime.ru/20250910/inflyatsiya-862086552.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат