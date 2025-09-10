https://1prime.ru/20250910/investitsii-862041767.html

Инвестиции в угольные шахты в Донбассе могут превысить два миллиарда рублей

Инвестиции в угольные шахты в Донбассе могут превысить два миллиарда рублей - 10.09.2025, ПРАЙМ

Инвестиции в угольные шахты в Донбассе могут превысить два миллиарда рублей

Инвестиции в развитие угольных шахт в Донбассе в 2026 году могут превысить два миллиарда рублей, сообщил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T06:37+0300

2025-09-10T06:37+0300

2025-09-10T07:47+0300

экономика

россия

промышленность

донбасс

владивосток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862041767.jpg?1757479657

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – ПРАЙМ. Инвестиции в развитие угольных шахт в Донбассе в 2026 году могут превысить два миллиарда рублей, сообщил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ. "В следующем году больше двух миллиардов - 2,2 миллиарда - с инвесторами проговорили: это планы по вложению в шахты", - сообщил Чертков. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

донбасс

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, донбасс, владивосток