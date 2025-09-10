Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Испании запретили курить на террасах кафе и ресторанов - 10.09.2025
В Испании запретили курить на террасах кафе и ресторанов
МАДРИД, 10 сен — ПРАЙМ. Совет министров Испании одобрил проект новой антитабачной реформы, ключевым пунктом которой станет запрет курения на террасах кафе и ресторанов, а также ограничение использования электронных сигарет и табачных изделий нового поколения, сообщило правительство королевства. "Совет министров рассмотрел проект поправок к закону о мерах в области здравоохранения против табакокурения… Первым ключевым пунктом законопроекта является расширение зон, свободных от курения. После его утверждения нельзя будет курить на террасах - мера, которую, как заверила министр (здравоохранения Моники Гарсия - ред.), поддерживают наука и большинство общества. Запрет также распространяется на университетские кампусы, школьные дворы, спортивные объекты, общественные бассейны, места проведения массовых мероприятий, автовокзалы, платформы, остановочные павильоны и служебный транспорт", - говорится в пресс-релизе. Кроме того, новая норма будет впервые прямо запрещать курение несовершеннолетним. Если ранее им было запрещено только покупать сигареты, то теперь под запрет попадает и сам процесс курения. Для нарушителей предусмотрен отдельный режим санкций, который будет опубликован позже. Также законопроект приравнивает к табаку электронные сигареты, никотиновые саше, кальяны, травяные смеси и устройства для нагревания. Их использование будет запрещено в закрытых общественных местах, на террасах, вблизи школ, больниц, спортивных объектов и детских площадок. Также будет введен полный запрет на рекламу, продвижение и спонсорство табачной продукции, включая публикации в соцсетях и размещение логотипов на фестивалях или в местах отдыха. Помимо этого, планируется изъять из продажи одноразовые вейпы, которые "привлекают молодёжь и наносят особый вред окружающей среде". По данным министерства здравоохранения Испании, табак ежегодно становится причиной 50 тысяч смертей в Испании, то есть около 140 в день. Примерно треть всех случаев рака связана с курением.
В Испании запретили курить на террасах кафе и ресторанов

МАДРИД, 10 сен — ПРАЙМ. Совет министров Испании одобрил проект новой антитабачной реформы, ключевым пунктом которой станет запрет курения на террасах кафе и ресторанов, а также ограничение использования электронных сигарет и табачных изделий нового поколения, сообщило правительство королевства.
"Совет министров рассмотрел проект поправок к закону о мерах в области здравоохранения против табакокурения… Первым ключевым пунктом законопроекта является расширение зон, свободных от курения. После его утверждения нельзя будет курить на террасах - мера, которую, как заверила министр (здравоохранения Моники Гарсия - ред.), поддерживают наука и большинство общества. Запрет также распространяется на университетские кампусы, школьные дворы, спортивные объекты, общественные бассейны, места проведения массовых мероприятий, автовокзалы, платформы, остановочные павильоны и служебный транспорт", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, новая норма будет впервые прямо запрещать курение несовершеннолетним. Если ранее им было запрещено только покупать сигареты, то теперь под запрет попадает и сам процесс курения. Для нарушителей предусмотрен отдельный режим санкций, который будет опубликован позже.
Также законопроект приравнивает к табаку электронные сигареты, никотиновые саше, кальяны, травяные смеси и устройства для нагревания. Их использование будет запрещено в закрытых общественных местах, на террасах, вблизи школ, больниц, спортивных объектов и детских площадок. Также будет введен полный запрет на рекламу, продвижение и спонсорство табачной продукции, включая публикации в соцсетях и размещение логотипов на фестивалях или в местах отдыха. Помимо этого, планируется изъять из продажи одноразовые вейпы, которые "привлекают молодёжь и наносят особый вред окружающей среде".
По данным министерства здравоохранения Испании, табак ежегодно становится причиной 50 тысяч смертей в Испании, то есть около 140 в день. Примерно треть всех случаев рака связана с курением.
 
