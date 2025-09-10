Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ижевске задержали агента Киева, планировавшего теракт - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250910/izhevsk-862050855.html
В Ижевске задержали агента Киева, планировавшего теракт
В Ижевске задержали агента Киева, планировавшего теракт - 10.09.2025, ПРАЙМ
В Ижевске задержали агента Киева, планировавшего теракт
Агент украинской разведки, планировавший убить сотрудника предприятия российского ОПК, задержан в Ижевске, он планировал использовать самодельное взрывное... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T10:37+0300
2025-09-10T10:37+0300
происшествия
россия
ижевск
украина
фсб
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/83995/56/839955689_0:38:1437:846_1920x0_80_0_0_93ccd33cfa2dfdb51d84a1f620738434.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Агент украинской разведки, планировавший убить сотрудника предприятия российского ОПК, задержан в Ижевске, он планировал использовать самодельное взрывное устройство, сообщает ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Удмуртия предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб", - говорится в сообщении. Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины и по его указанию планировал убить одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства. Подчеркивается, что противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками ФСБ России в Ижевске. Уточняется, что у задержанного изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанного с куратором, подтверждающая подготовку теракта, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту , а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://1prime.ru/20250828/shtraf-861390645.html
ижевск
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83995/56/839955689_8:0:1187:884_1920x0_80_0_0_4c89ebb7c3bbc8a6857f3223e4bc445f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ижевск, украина, фсб, telegram
Происшествия, РОССИЯ, Ижевск, УКРАИНА, ФСБ, Telegram
10:37 10.09.2025
 
В Ижевске задержали агента Киева, планировавшего теракт

В Ижевске задержали агента украинской разведки, планировавшего теракт

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Агент украинской разведки, планировавший убить сотрудника предприятия российского ОПК, задержан в Ижевске, он планировал использовать самодельное взрывное устройство, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Удмуртия предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб", - говорится в сообщении.
Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины и по его указанию планировал убить одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства.
Подчеркивается, что противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками ФСБ России в Ижевске. Уточняется, что у задержанного изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанного с куратором, подтверждающая подготовку теракта, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту , а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Суд оштрафовал Яндекс за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе"
28 августа, 15:29
 
ПроисшествияРОССИЯИжевскУКРАИНАФСБTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала