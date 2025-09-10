https://1prime.ru/20250910/izrail-862053723.html
ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить платежи
2025-09-10T11:20+0300
экономика
финансы
израиль
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. Европейская комиссия хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе. "Комиссия внесет три предложения в этой области (меры против Израиля – ред.). Во-первых, мы приостановим нашу финансовую поддержку Израиля и заморозим все платежи в этой области", - сказала она.
израиль
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_cc205c05408f8283b0dafd553fc4c8d9.jpg
финансы, израиль, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Финансы, ИЗРАИЛЬ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
