https://1prime.ru/20250910/izrail-862053723.html

ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить платежи

ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить платежи - 10.09.2025, ПРАЙМ

ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить платежи

Европейская комиссия хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T11:20+0300

2025-09-10T11:20+0300

2025-09-10T11:20+0300

экономика

финансы

израиль

урсула фон дер ляйен

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. Европейская комиссия хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе. "Комиссия внесет три предложения в этой области (меры против Израиля – ред.). Во-первых, мы приостановим нашу финансовую поддержку Израиля и заморозим все платежи в этой области", - сказала она.

https://1prime.ru/20250910/mid-862052173.html

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, израиль, урсула фон дер ляйен, ес