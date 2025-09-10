Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить платежи - 10.09.2025
ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить платежи
ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить платежи - 10.09.2025, ПРАЙМ
ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить платежи
Европейская комиссия хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T11:20+0300
2025-09-10T11:20+0300
экономика
финансы
израиль
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. Европейская комиссия хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе. "Комиссия внесет три предложения в этой области (меры против Израиля – ред.). Во-первых, мы приостановим нашу финансовую поддержку Израиля и заморозим все платежи в этой области", - сказала она.
израиль
финансы, израиль, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Финансы, ИЗРАИЛЬ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
11:20 10.09.2025
 
ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить платежи

Фон дер Ляйен: ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля

Флаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. Европейская комиссия хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе.
"Комиссия внесет три предложения в этой области (меры против Израиля – ред.). Во-первых, мы приостановим нашу финансовую поддержку Израиля и заморозим все платежи в этой области", - сказала она.
МИД осудил удар Израиля по Дохе
11:03
МИД осудил удар Израиля по Дохе
11:03
 
Экономика Финансы ИЗРАИЛЬ Урсула фон дер Ляйен ЕС
 
 
