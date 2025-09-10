https://1prime.ru/20250910/japonija-862041626.html

Япония закрыла все центры по техсодействию реформам в России

Расширена цитата (второй абзац), добавлены подробности (после третьего абзаца). ТОКИО, 10 сен - РИА Новости. Правительство Японии приняло решение о закрытии всех шести японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам и призывает российскую сторону обеспечить безопасность японского персонала, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. "На фоне изменений ситуации внутри РФ и российско-японских отношений принято решение о завершении бизнеса (работы центров по техническому содействию - ред.)", - отметил он. Генсек также призвал российскую сторону "обеспечить безопасность" их сотрудников. В январе 2025 года на официальном портале правовой информации было размещено распоряжение российского правительства о прекращении применения меморандумов между РФ и Японией о создании и деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам. Речь идет о документах, подписанных 5 сентября 2000 года в Токио и 29 июня 2003-го - во Владивостоке. "Японский центр был учрежден в 1994 году с целью оказания технической поддержки социально-экономическим реформам в России и до настоящего времени вносил вклад в углубление японо-российских отношений через такие мероприятия, как соответствующие курсы, пятидневные курсы японского языка, бизнес-матчинг и другие", - пояснил Хаяси. По словам генсека, "в результате всестороннего рассмотрения было принято решение, что японский центр в полной мере выполнил свою историческую роль", а о закрытии центров в РФ Токио официально уведомил Москву по дипломатическим каналам. "Следует отметить, что при принятии решения о закрытии важным фактором также стало одностороннее решение российского правительства в январе текущего года прекратить применение соответствующего меморандума. В связи с этим решением, а также последующим отсутствием конструктивного взаимодействия со стороны России, при уведомлении о закрытии мы вновь выразили российской стороне сожаление", - добавил Хаяси. Журналист газеты "Хоккайдо синбун" также спросил генсека правительства относительно проверок в японском центре во Владивостоке в августе. "Мы осведомлены о том, что 30 июля и 26 августа сотрудники министерства внутренних дел России посетили японский центр во Владивостоке и провели проверки, включая опрос сотрудников. Правительство настоятельно призывает российскую сторону обеспечить физическую безопасность сотрудников центра и предпринимает необходимые меры для реагирования на ситуацию", - ответил Хаяси. После того как Токио принял несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, российский МИД заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. В Москве не раз обращали внимание, что Россия не была инициатором сворачивания диалога, "инициатором была именно Япония". В Кремле подчеркивали, что руководство Японии солидарно с недружественными для России действиями Запада, это сказывается на двусторонних отношениях. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова выстраивать отношения с Японией на следующие пять и 50 лет, и призвал японскую сторону сделать выводы и возвращаться. Российский лидер заявил о том, что страна ничего плохого Японии не делала, это Токио ввел санкции против России и определил ее как одну из угроз своей безопасности. Путин добавил, что Москва не угрожает Японии. По его словам, Россия не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией, россияне любят японскую культуру и кухню. Он отметил также, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики. По словам Путина, Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры, пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору.

