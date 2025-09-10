https://1prime.ru/20250910/karankevich-862076781.html

Белоруссия готова вместе с "Росатомом" помочь Венгрии строить АЭС

Белоруссия готова вместе с "Росатомом" помочь Венгрии строить АЭС - 10.09.2025, ПРАЙМ

Белоруссия готова вместе с "Росатомом" помочь Венгрии строить АЭС

Белоруссия во взаимодействии с "Росатомом" готова делиться с Венгрией опытом по строительству АЭС, заявил в среду белорусский вице-премьер Виктор Каранкевич на... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T16:46+0300

2025-09-10T16:46+0300

2025-09-10T16:46+0300

энергетика

венгрия

белоруссия

петер сийярто

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/75891/63/758916350_0:71:641:431_1920x0_80_0_0_7e974a720a548735662a50d4bc20fac3.jpg

МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Белоруссия во взаимодействии с "Росатомом" готова делиться с Венгрией опытом по строительству АЭС, заявил в среду белорусский вице-премьер Виктор Каранкевич на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Фрагменты встречи опубликовала пресс-служба правительства Белоруссии. По словам Каранкевича, в ходе визита Сийярто и заседания двусторонней межправкомиссии обсуждались дальнейшие направления взаимовыгодного сотрудничества и, в первую очередь в энергетике. "Мы прошли путь сооружения Белорусской атомной электростанции. Знаем, какие это этапы, какие есть сложности. Это крупномасштабный проект. Готовы делиться опытом, знаниями для того, чтобы в Венгрии строительство атомной электростанции также осуществлялось достаточно эффективно, и оперативно решались все вопросы, которые возникают при ее сооружении. Эту работу готовы организовывать во взаимодействии с нашим стратегическим партнером – госкорпорацией "Росатом", - сказал Каранкевич. Вице-премьер заявил, что, несмотря на внешние ограничения, отношения Белоруссии и Венгрии развиваются, и это касается сельского хозяйства, промышленности, медицины, фармацевтики, топливно-энергетического комплекса.

https://1prime.ru/20250910/siyyarto-862053570.html

венгрия

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, белоруссия, петер сийярто, росатом