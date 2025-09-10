Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия готова вместе с "Росатомом" помочь Венгрии строить АЭС - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250910/karankevich-862076781.html
Белоруссия готова вместе с "Росатомом" помочь Венгрии строить АЭС
Белоруссия готова вместе с "Росатомом" помочь Венгрии строить АЭС - 10.09.2025, ПРАЙМ
Белоруссия готова вместе с "Росатомом" помочь Венгрии строить АЭС
Белоруссия во взаимодействии с "Росатомом" готова делиться с Венгрией опытом по строительству АЭС, заявил в среду белорусский вице-премьер Виктор Каранкевич на... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T16:46+0300
2025-09-10T16:46+0300
энергетика
венгрия
белоруссия
петер сийярто
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/63/758916350_0:71:641:431_1920x0_80_0_0_7e974a720a548735662a50d4bc20fac3.jpg
МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Белоруссия во взаимодействии с "Росатомом" готова делиться с Венгрией опытом по строительству АЭС, заявил в среду белорусский вице-премьер Виктор Каранкевич на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Фрагменты встречи опубликовала пресс-служба правительства Белоруссии. По словам Каранкевича, в ходе визита Сийярто и заседания двусторонней межправкомиссии обсуждались дальнейшие направления взаимовыгодного сотрудничества и, в первую очередь в энергетике. "Мы прошли путь сооружения Белорусской атомной электростанции. Знаем, какие это этапы, какие есть сложности. Это крупномасштабный проект. Готовы делиться опытом, знаниями для того, чтобы в Венгрии строительство атомной электростанции также осуществлялось достаточно эффективно, и оперативно решались все вопросы, которые возникают при ее сооружении. Эту работу готовы организовывать во взаимодействии с нашим стратегическим партнером – госкорпорацией "Росатом", - сказал Каранкевич. Вице-премьер заявил, что, несмотря на внешние ограничения, отношения Белоруссии и Венгрии развиваются, и это касается сельского хозяйства, промышленности, медицины, фармацевтики, топливно-энергетического комплекса.
https://1prime.ru/20250910/siyyarto-862053570.html
венгрия
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/63/758916350_0:11:641:491_1920x0_80_0_0_5866b4f653d239bffe88d2451558409b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, белоруссия, петер сийярто, росатом
Энергетика, ВЕНГРИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Петер Сийярто, Росатом
16:46 10.09.2025
 
Белоруссия готова вместе с "Росатомом" помочь Венгрии строить АЭС

Каранкевич: Белоруссия готова делиться с Венгрией опытом по строительству АЭС

© flickr.com / allesokФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© flickr.com / allesok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Белоруссия во взаимодействии с "Росатомом" готова делиться с Венгрией опытом по строительству АЭС, заявил в среду белорусский вице-премьер Виктор Каранкевич на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
Фрагменты встречи опубликовала пресс-служба правительства Белоруссии.
По словам Каранкевича, в ходе визита Сийярто и заседания двусторонней межправкомиссии обсуждались дальнейшие направления взаимовыгодного сотрудничества и, в первую очередь в энергетике.
"Мы прошли путь сооружения Белорусской атомной электростанции. Знаем, какие это этапы, какие есть сложности. Это крупномасштабный проект. Готовы делиться опытом, знаниями для того, чтобы в Венгрии строительство атомной электростанции также осуществлялось достаточно эффективно, и оперативно решались все вопросы, которые возникают при ее сооружении. Эту работу готовы организовывать во взаимодействии с нашим стратегическим партнером – госкорпорацией "Росатом", - сказал Каранкевич.
Вице-премьер заявил, что, несмотря на внешние ограничения, отношения Белоруссии и Венгрии развиваются, и это касается сельского хозяйства, промышленности, медицины, фармацевтики, топливно-энергетического комплекса.
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Глава МИД Венгрии прибыл в Минск
11:20
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯБЕЛОРУССИЯПетер СийяртоРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала