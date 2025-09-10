https://1prime.ru/20250910/karankevich-862076781.html
Белоруссия готова вместе с "Росатомом" помочь Венгрии строить АЭС
Белоруссия готова вместе с "Росатомом" помочь Венгрии строить АЭС - 10.09.2025, ПРАЙМ
Белоруссия готова вместе с "Росатомом" помочь Венгрии строить АЭС
Белоруссия во взаимодействии с "Росатомом" готова делиться с Венгрией опытом по строительству АЭС, заявил в среду белорусский вице-премьер Виктор Каранкевич на... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T16:46+0300
2025-09-10T16:46+0300
2025-09-10T16:46+0300
энергетика
венгрия
белоруссия
петер сийярто
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/63/758916350_0:71:641:431_1920x0_80_0_0_7e974a720a548735662a50d4bc20fac3.jpg
МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Белоруссия во взаимодействии с "Росатомом" готова делиться с Венгрией опытом по строительству АЭС, заявил в среду белорусский вице-премьер Виктор Каранкевич на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Фрагменты встречи опубликовала пресс-служба правительства Белоруссии. По словам Каранкевича, в ходе визита Сийярто и заседания двусторонней межправкомиссии обсуждались дальнейшие направления взаимовыгодного сотрудничества и, в первую очередь в энергетике. "Мы прошли путь сооружения Белорусской атомной электростанции. Знаем, какие это этапы, какие есть сложности. Это крупномасштабный проект. Готовы делиться опытом, знаниями для того, чтобы в Венгрии строительство атомной электростанции также осуществлялось достаточно эффективно, и оперативно решались все вопросы, которые возникают при ее сооружении. Эту работу готовы организовывать во взаимодействии с нашим стратегическим партнером – госкорпорацией "Росатом", - сказал Каранкевич. Вице-премьер заявил, что, несмотря на внешние ограничения, отношения Белоруссии и Венгрии развиваются, и это касается сельского хозяйства, промышленности, медицины, фармацевтики, топливно-энергетического комплекса.
https://1prime.ru/20250910/siyyarto-862053570.html
венгрия
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/63/758916350_0:11:641:491_1920x0_80_0_0_5866b4f653d239bffe88d2451558409b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, белоруссия, петер сийярто, росатом
Энергетика, ВЕНГРИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Петер Сийярто, Росатом
Белоруссия готова вместе с "Росатомом" помочь Венгрии строить АЭС
Каранкевич: Белоруссия готова делиться с Венгрией опытом по строительству АЭС
МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Белоруссия во взаимодействии с "Росатомом" готова делиться с Венгрией опытом по строительству АЭС, заявил в среду белорусский вице-премьер Виктор Каранкевич на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
Фрагменты встречи опубликовала пресс-служба правительства Белоруссии.
По словам Каранкевича, в ходе визита Сийярто и заседания двусторонней межправкомиссии обсуждались дальнейшие направления взаимовыгодного сотрудничества и, в первую очередь в энергетике.
"Мы прошли путь сооружения Белорусской атомной электростанции. Знаем, какие это этапы, какие есть сложности. Это крупномасштабный проект. Готовы делиться опытом, знаниями для того, чтобы в Венгрии строительство атомной электростанции также осуществлялось достаточно эффективно, и оперативно решались все вопросы, которые возникают при ее сооружении. Эту работу готовы организовывать во взаимодействии с нашим стратегическим партнером – госкорпорацией "Росатом", - сказал Каранкевич.
Вице-премьер заявил, что, несмотря на внешние ограничения, отношения Белоруссии и Венгрии развиваются, и это касается сельского хозяйства, промышленности, медицины, фармацевтики, топливно-энергетического комплекса.
Глава МИД Венгрии прибыл в Минск