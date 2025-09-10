Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенничество
2025-09-10T09:00+0300
2025-09-10T09:00+0300
мошенничество
россия
финансы
общество
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/84001/81/840018122_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_628b799383a6a8b647473e0f165973a7.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Подмосковные полицейские задержали молодого человека, который в мессенджере продавал банковские карты других людей, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по области Татьяна Петрова. По ее словам, в полицию сообщили, что в одном из мессенджеров молодой человек продает банковские карты, принадлежащие третьим лицам. Полицейские договорились о встрече с продавцом под видом потенциальных покупателей. "После того как правонарушитель получил денежные средства за товар, оперативники его задержали", – сообщила Петрова. Она добавила, что при досмотре у мужчины нашли три банковские карты, выпущенные на имена других граждан, деньги и телефон. Сейчас в отношении задержанного расследуется уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (часть 5 статьи 187 УК РФ). "Королёвским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", – отметила Петрова, подчеркнув, что полицейские устанавливают соучастников мужчины.
https://1prime.ru/20250908/gretsiya-861960134.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84001/81/840018122_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b68cd5cbe50e130b85f38dbbe9eab66b.jpg
1920
1920
true
россия, финансы, общество , мвд
Мошенничество, РОССИЯ, Финансы, Общество , МВД
09:00 10.09.2025
 
В Подмосковье задержали мужчину, продававшего в сети чужие банковские карты

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Подмосковные полицейские задержали молодого человека, который в мессенджере продавал банковские карты других людей, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по области Татьяна Петрова.
По ее словам, в полицию сообщили, что в одном из мессенджеров молодой человек продает банковские карты, принадлежащие третьим лицам. Полицейские договорились о встрече с продавцом под видом потенциальных покупателей.
"После того как правонарушитель получил денежные средства за товар, оперативники его задержали", – сообщила Петрова.
Она добавила, что при досмотре у мужчины нашли три банковские карты, выпущенные на имена других граждан, деньги и телефон.
Сейчас в отношении задержанного расследуется уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (часть 5 статьи 187 УК РФ).
"Королёвским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", – отметила Петрова, подчеркнув, что полицейские устанавливают соучастников мужчины.
Заголовок открываемого материала