https://1prime.ru/20250910/kats-862048131.html

Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС

Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС - 10.09.2025, ПРАЙМ

Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС

Город Газа и палестинское движение ХАМАС будут уничтожены, если условия Израиля о прекращении войны не будут приняты, прежде всего касающиеся освобождения... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T09:52+0300

2025-09-10T09:52+0300

2025-09-10T09:52+0300

экономика

общество

израиль

газа

катар

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/89/841918987_0:1:848:478_1920x0_80_0_0_eeaf01ca697aebf08946f4124682e4ab.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - ПРАЙМ. Город Газа и палестинское движение ХАМАС будут уничтожены, если условия Израиля о прекращении войны не будут приняты, прежде всего касающиеся освобождения заложников, заявил министр обороны Исраэль Кац. "Если убийцы и насильники ХАМАС не примут условия Израиля о прекращении войны, прежде всего касающиеся освобождение всех заложников и сдачу оружия, они будут уничтожены, и Газа будет уничтожена", - говорится в заявлении Каца, которое распространила пресс-служба ведомства. Говоря о вчерашней операции по ликвидации руководства ХАМАС в Катаре, которая получила название "Пик огня", министр отметил, что врагам Израиля больше негде спрятаться. "Все, кто участвовал в бойне 7 октября 2023 года, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Всем, кто совершает террор против Израиля, будет нанесен ущерб", - добавил Кац.

https://1prime.ru/20250909/tramp-862037480.html

израиль

газа

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , израиль, газа, катар