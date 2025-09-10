Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС - 10.09.2025, ПРАЙМ
Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС
Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС - 10.09.2025, ПРАЙМ
Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС
Город Газа и палестинское движение ХАМАС будут уничтожены, если условия Израиля о прекращении войны не будут приняты, прежде всего касающиеся освобождения... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T09:52+0300
2025-09-10T09:52+0300
экономика
общество
израиль
газа
катар
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/89/841918987_0:1:848:478_1920x0_80_0_0_eeaf01ca697aebf08946f4124682e4ab.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - ПРАЙМ. Город Газа и палестинское движение ХАМАС будут уничтожены, если условия Израиля о прекращении войны не будут приняты, прежде всего касающиеся освобождения заложников, заявил министр обороны Исраэль Кац. "Если убийцы и насильники ХАМАС не примут условия Израиля о прекращении войны, прежде всего касающиеся освобождение всех заложников и сдачу оружия, они будут уничтожены, и Газа будет уничтожена", - говорится в заявлении Каца, которое распространила пресс-служба ведомства. Говоря о вчерашней операции по ликвидации руководства ХАМАС в Катаре, которая получила название "Пик огня", министр отметил, что врагам Израиля больше негде спрятаться. "Все, кто участвовал в бойне 7 октября 2023 года, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Всем, кто совершает террор против Израиля, будет нанесен ущерб", - добавил Кац.
израиль
газа
катар
общество , израиль, газа, катар
Экономика, Общество , ИЗРАИЛЬ, Газа, КАТАР
09:52 10.09.2025
 
Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС

Глава МО Кац: Газа и ХАМАС будут уничтожены, если условия Израиля не буду приняты

© РИА Новости . Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбстрел зданий в палестинском городе Газа
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - ПРАЙМ. Город Газа и палестинское движение ХАМАС будут уничтожены, если условия Израиля о прекращении войны не будут приняты, прежде всего касающиеся освобождения заложников, заявил министр обороны Исраэль Кац.
"Если убийцы и насильники ХАМАС не примут условия Израиля о прекращении войны, прежде всего касающиеся освобождение всех заложников и сдачу оружия, они будут уничтожены, и Газа будет уничтожена", - говорится в заявлении Каца, которое распространила пресс-служба ведомства.
Говоря о вчерашней операции по ликвидации руководства ХАМАС в Катаре, которая получила название "Пик огня", министр отметил, что врагам Израиля больше негде спрятаться.
"Все, кто участвовал в бойне 7 октября 2023 года, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Всем, кто совершает террор против Израиля, будет нанесен ущерб", - добавил Кац.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху после удара Израиля по Катару
Вчера, 23:55
 
ЭкономикаОбществоИЗРАИЛЬГазаКАТАР
 
 
