https://1prime.ru/20250910/kats-862048131.html
Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС
Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС - 10.09.2025, ПРАЙМ
Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС
Город Газа и палестинское движение ХАМАС будут уничтожены, если условия Израиля о прекращении войны не будут приняты, прежде всего касающиеся освобождения... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T09:52+0300
2025-09-10T09:52+0300
2025-09-10T09:52+0300
экономика
общество
израиль
газа
катар
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/89/841918987_0:1:848:478_1920x0_80_0_0_eeaf01ca697aebf08946f4124682e4ab.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - ПРАЙМ. Город Газа и палестинское движение ХАМАС будут уничтожены, если условия Израиля о прекращении войны не будут приняты, прежде всего касающиеся освобождения заложников, заявил министр обороны Исраэль Кац. "Если убийцы и насильники ХАМАС не примут условия Израиля о прекращении войны, прежде всего касающиеся освобождение всех заложников и сдачу оружия, они будут уничтожены, и Газа будет уничтожена", - говорится в заявлении Каца, которое распространила пресс-служба ведомства. Говоря о вчерашней операции по ликвидации руководства ХАМАС в Катаре, которая получила название "Пик огня", министр отметил, что врагам Израиля больше негде спрятаться. "Все, кто участвовал в бойне 7 октября 2023 года, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Всем, кто совершает террор против Израиля, будет нанесен ущерб", - добавил Кац.
https://1prime.ru/20250909/tramp-862037480.html
израиль
газа
катар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/89/841918987_104:0:744:480_1920x0_80_0_0_d4f35ec485bb0c42ece2cc231c0d0609.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , израиль, газа, катар
Экономика, Общество , ИЗРАИЛЬ, Газа, КАТАР
Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС
Глава МО Кац: Газа и ХАМАС будут уничтожены, если условия Израиля не буду приняты
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - ПРАЙМ. Город Газа и палестинское движение ХАМАС будут уничтожены, если условия Израиля о прекращении войны не будут приняты, прежде всего касающиеся освобождения заложников, заявил министр обороны Исраэль Кац.
"Если убийцы и насильники ХАМАС не примут условия Израиля о прекращении войны, прежде всего касающиеся освобождение всех заложников и сдачу оружия, они будут уничтожены, и Газа будет уничтожена", - говорится в заявлении Каца, которое распространила пресс-служба ведомства.
Говоря о вчерашней операции по ликвидации руководства ХАМАС в Катаре, которая получила название "Пик огня", министр отметил, что врагам Израиля больше негде спрятаться.
"Все, кто участвовал в бойне 7 октября 2023 года, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Всем, кто совершает террор против Израиля, будет нанесен ущерб", - добавил Кац.
Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху после удара Израиля по Катару