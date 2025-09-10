Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кипр потратит 1,1 миллиарда евро на оружие в рамках оборонной программы ЕС - 10.09.2025, ПРАЙМ
Кипр потратит 1,1 миллиарда евро на оружие в рамках оборонной программы ЕС
2025-09-10T16:50+0300
2025-09-10T16:50+0300
вооружения
кипр
брюссель
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76183/85/761838520_0:234:2500:1640_1920x0_80_0_0_98ce4169fcafb1bfb8ecf2c0eec23552.jpg
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Республика Кипр планирует потратить 1,1 миллиарда евро на оружие за пять лет в рамках оборонной программы Евросоюза SAFE, заявил в среду глава минобороны Кипра Василис Пальмас. "Если мы рассчитываем тратить приблизительно 200 миллионов (евро – ред.) в год на усиление нашей обороны, то, значит, за пять лет мы достигнем суммы в 1,1 миллиарда", - передает его слова телеканал Sigmalive. Министр добавил, что сумма будет включена в бюджет министерства обороны. Однако он подчеркнул, что деньги будут предоставлены в форме кредита, поэтому министерство обороны будет работать в контакте с министерством финансов, чтобы ограничить рост государственного долга. Приоритетом правительства является развитие национальной оборонной промышленности и сотрудничество с другими европейскими оборонными предприятиями, подчеркнул министр. "На Кипре действуют несколько инновационных оборонных компаний, и я уверен, что благодаря кредиту, который мы получим от SAFE, мы сможем придать дополнительный импульс развитию кипрской оборонной промышленности", - сказал он. Окончательное решение по сумме кредита будет принято после 30 ноября. К этой дате Кипр должен предоставить Европейскому союзу список вооружений, в которых нуждается страна, сообщил Пальмас. В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС , в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
кипр, брюссель, ес
Вооружения, КИПР, Брюссель, ЕС
16:50 10.09.2025
 
Кипр потратит 1,1 миллиарда евро на оружие в рамках оборонной программы ЕС

Кипр потратит 1,1 млрд евро на оружие за 5 лет в рамках оборонной программы ЕС

© fotolia.com / selensergenФлаг Кипра
Флаг Кипра - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© fotolia.com / selensergen
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Республика Кипр планирует потратить 1,1 миллиарда евро на оружие за пять лет в рамках оборонной программы Евросоюза SAFE, заявил в среду глава минобороны Кипра Василис Пальмас.
"Если мы рассчитываем тратить приблизительно 200 миллионов (евро – ред.) в год на усиление нашей обороны, то, значит, за пять лет мы достигнем суммы в 1,1 миллиарда", - передает его слова телеканал Sigmalive.
Министр добавил, что сумма будет включена в бюджет министерства обороны. Однако он подчеркнул, что деньги будут предоставлены в форме кредита, поэтому министерство обороны будет работать в контакте с министерством финансов, чтобы ограничить рост государственного долга.
Приоритетом правительства является развитие национальной оборонной промышленности и сотрудничество с другими европейскими оборонными предприятиями, подчеркнул министр.
"На Кипре действуют несколько инновационных оборонных компаний, и я уверен, что благодаря кредиту, который мы получим от SAFE, мы сможем придать дополнительный импульс развитию кипрской оборонной промышленности", - сказал он.
Окончательное решение по сумме кредита будет принято после 30 ноября. К этой дате Кипр должен предоставить Европейскому союзу список вооружений, в которых нуждается страна, сообщил Пальмас.
В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС , в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Польша получит кредит от ЕС на производство оружия
Вчера, 17:25
 
ВооруженияКИПРБрюссельЕС
 
 
