https://1prime.ru/20250910/kirk-862096598.html
В США подстрелили консервативного политика Кирка
В США подстрелили консервативного политика Кирка - 10.09.2025, ПРАЙМ
В США подстрелили консервативного политика Кирка
Консервативный политик Чарли Кирк ранен в результате стрельбы на массовом мероприятии, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T22:32+0300
2025-09-10T22:32+0300
2025-09-10T22:32+0300
политика
общество
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860543609_0:88:3329:1961_1920x0_80_0_0_a98b8c16a95aeece4a336c1e36e6dd67.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Консервативный политик Чарли Кирк ранен в результате стрельбы на массовом мероприятии, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. К публикации конгрессвумен приложила видео, на котором Кирк сидит на сцене и падает после хлопка, в толпе начинается паника. "Чарли Кирка подстрелили", - написала Грин в соцсети Х. 31-летний Кирк устраивал встречи в формате открытого микрофона и часто становился звездой соцсетей.
https://1prime.ru/20250910/ssha-862096020.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860543609_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_3c33c4a991451a5e32444e8bb3b4df21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша
В США подстрелили консервативного политика Кирка
В США покушались на консервативного политика Кирка, он ранен
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Консервативный политик Чарли Кирк ранен в результате стрельбы на массовом мероприятии, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
К публикации конгрессвумен приложила видео, на котором Кирк сидит на сцене и падает после хлопка, в толпе начинается паника.
"Чарли Кирка подстрелили", - написала Грин в соцсети Х.
31-летний Кирк устраивал встречи в формате открытого микрофона и часто становился звездой соцсетей.
США намерены заместить Россию в поставках газа в Европу, заявил Райт