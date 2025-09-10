Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США подстрелили консервативного политика Кирка - 10.09.2025
В США подстрелили консервативного политика Кирка
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Консервативный политик Чарли Кирк ранен в результате стрельбы на массовом мероприятии, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. К публикации конгрессвумен приложила видео, на котором Кирк сидит на сцене и падает после хлопка, в толпе начинается паника. "Чарли Кирка подстрелили", - написала Грин в соцсети Х. 31-летний Кирк устраивал встречи в формате открытого микрофона и часто становился звездой соцсетей.
Новости
Политика, Общество , США
22:32 10.09.2025
 
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Консервативный политик Чарли Кирк ранен в результате стрельбы на массовом мероприятии, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
К публикации конгрессвумен приложила видео, на котором Кирк сидит на сцене и падает после хлопка, в толпе начинается паника.
"Чарли Кирка подстрелили", - написала Грин в соцсети Х.
31-летний Кирк устраивал встречи в формате открытого микрофона и часто становился звездой соцсетей.
