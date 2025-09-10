https://1prime.ru/20250910/kirk-862096598.html

В США подстрелили консервативного политика Кирка

Консервативный политик Чарли Кирк ранен в результате стрельбы на массовом мероприятии, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. | 10.09.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Консервативный политик Чарли Кирк ранен в результате стрельбы на массовом мероприятии, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. К публикации конгрессвумен приложила видео, на котором Кирк сидит на сцене и падает после хлопка, в толпе начинается паника. "Чарли Кирка подстрелили", - написала Грин в соцсети Х. 31-летний Кирк устраивал встречи в формате открытого микрофона и часто становился звездой соцсетей.

2025

Новости

