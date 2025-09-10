https://1prime.ru/20250910/kitay-862070449.html
В Китае назвали попытки использовать Тайвань для сдерживания"провалом
В Китае назвали попытки использовать Тайвань для сдерживания"провалом - 10.09.2025, ПРАЙМ
В Китае назвали попытки использовать Тайвань для сдерживания"провалом
Любые попытки "использовать Тайвань для сдерживания Китая" закончатся провалом, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора в формате видеоконференции
2025-09-10T15:15+0300
2025-09-10T15:15+0300
2025-09-10T15:15+0300
политика
тайвань
китай
пит хегсет
ПЕКИН, 10 сен - ПРАЙМ. Любые попытки "использовать Тайвань для сдерживания Китая" закончатся провалом, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора в формате видеоконференции с главой Пентагона Питом Хегсетом. "Любые попытки "поддержать независимость вооружением" и "использовать Тайвань для сдерживания Китая", а также (попытки - ред.) вмешательства закончатся провалом", - приводит слова Дун Цзюня Центральное телевидение Китая.
тайвань
китай
ПЕКИН, 10 сен - ПРАЙМ. Любые попытки "использовать Тайвань для сдерживания Китая" закончатся провалом, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора в формате видеоконференции с главой Пентагона Питом Хегсетом.
"Любые попытки "поддержать независимость вооружением" и "использовать Тайвань для сдерживания Китая", а также (попытки - ред.) вмешательства закончатся провалом", - приводит слова Дун Цзюня Центральное телевидение Китая.
