В Китае назвали попытки использовать Тайвань для сдерживания"провалом

2025-09-10T15:15+0300

2025-09-10T15:15+0300

2025-09-10T15:15+0300

политика

тайвань

китай

пит хегсет

ПЕКИН, 10 сен - ПРАЙМ. Любые попытки "использовать Тайвань для сдерживания Китая" закончатся провалом, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора в формате видеоконференции с главой Пентагона Питом Хегсетом. "Любые попытки "поддержать независимость вооружением" и "использовать Тайвань для сдерживания Китая", а также (попытки - ред.) вмешательства закончатся провалом", - приводит слова Дун Цзюня Центральное телевидение Китая.

тайвань

китай

2025

