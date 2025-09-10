Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму более 15 тысяч человек остались без света из-за непогоды - 10.09.2025
В Крыму более 15 тысяч человек остались без света из-за непогоды
2025-09-10T17:08+0300
2025-09-10T17:08+0300
происшествия
крым
ялта
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. Свыше 15 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Крыму, наибольшее количество отключений произошло в трех районах и городском округе Ялта, ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба министерства топлива и энергетики республики. В Крыму с 9 по 11 сентября действует экстренное штормовое предупреждение. Ожидаются дожди, местами очень сильные (30-50 мм), грозы и град. Усиление северо-восточного ветра до 17-22 метров в секунду. На реках возможен подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок. "В связи с обильными осадками и порывами ветра до 22 метров в секунду в ряде населенных пунктов Республики Крым временно ограничено электроснабжение потребителей. Наибольшее количество отключений в Ленинском, Кировском и Белогорском районах, а также в городском округе Ялта", - говорится в сообщении. По данным министерства, всего обесточено 145 трансформаторных подстанций, более 15 тысяч человек остались без электричества. "Аварийные бригады выполняют восстановительные работы", - подчеркнули в пресс-службе.
крым, ялта, россия
Происшествия, КРЫМ, ЯЛТА, РОССИЯ
17:08 10.09.2025
 
В Крыму более 15 тысяч человек остались без света из-за непогоды

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Вид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. Свыше 15 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Крыму, наибольшее количество отключений произошло в трех районах и городском округе Ялта, ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба министерства топлива и энергетики республики.
В Крыму с 9 по 11 сентября действует экстренное штормовое предупреждение. Ожидаются дожди, местами очень сильные (30-50 мм), грозы и град. Усиление северо-восточного ветра до 17-22 метров в секунду. На реках возможен подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.
"В связи с обильными осадками и порывами ветра до 22 метров в секунду в ряде населенных пунктов Республики Крым временно ограничено электроснабжение потребителей. Наибольшее количество отключений в Ленинском, Кировском и Белогорском районах, а также в городском округе Ялта", - говорится в сообщении.
По данным министерства, всего обесточено 145 трансформаторных подстанций, более 15 тысяч человек остались без электричества.
"Аварийные бригады выполняют восстановительные работы", - подчеркнули в пресс-службе.
