Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 сентября

10.09.2025

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 сентября

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 20,27 копейки - до 11,8961 рубля, доллара - на 1,68 рубля, до 84,9211 рубля, евро - на 1,79 рубля, до 99,8246 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

