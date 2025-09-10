https://1prime.ru/20250910/kuzbass-862093860.html

Глава Минэнерго и губернатор Кузбасса обсудили поддержку угольной отрасли

Глава Минэнерго и губернатор Кузбасса обсудили поддержку угольной отрасли - 10.09.2025, ПРАЙМ

Глава Минэнерго и губернатор Кузбасса обсудили поддержку угольной отрасли

Глава Минэнерго Сергей Цивилев и губернатор Кемеровской области Илья Середюк обсудили реализацию мер поддержки угольной промышленности, сообщило ведомство. | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T21:15+0300

2025-09-10T21:15+0300

2025-09-10T21:15+0300

экономика

промышленность

кемеровская область

кузбасс

сергей цивилев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd1858481f4e511c6a40856fda12f37.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Глава Минэнерго Сергей Цивилев и губернатор Кемеровской области Илья Середюк обсудили реализацию мер поддержки угольной промышленности, сообщило ведомство. "Сергей Цивилев провел рабочую встречу с губернатором Кемеровской области - Кузбасса Ильей Середюком.‍‍‍ Основным вопросом стала ситуация в угольной отрасли. Участники встречи обсудили реализацию системных и адресных мер поддержки угольных компаний, а также вопросы обеспечения пайковым углем", - говорится в сообщении. Было отмечено, что по итогам рассмотрения подкомиссией ряд угольных предприятий Кузбасса получили отсрочку по налогам и страховым взносам, субсидии на снижение логистических затрат, кредитные каникулы с одновременным представлением в кредитную организацию программы финансового оздоровления.

https://1prime.ru/20250910/investitsii-862041767.html

кемеровская область

кузбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, кемеровская область, кузбасс, сергей цивилев