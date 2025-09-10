https://1prime.ru/20250910/kuzbass-862093860.html
Глава Минэнерго и губернатор Кузбасса обсудили поддержку угольной отрасли
Глава Минэнерго и губернатор Кузбасса обсудили поддержку угольной отрасли - 10.09.2025, ПРАЙМ
Глава Минэнерго и губернатор Кузбасса обсудили поддержку угольной отрасли
Глава Минэнерго Сергей Цивилев и губернатор Кемеровской области Илья Середюк обсудили реализацию мер поддержки угольной промышленности, сообщило ведомство. | 10.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Глава Минэнерго Сергей Цивилев и губернатор Кемеровской области Илья Середюк обсудили реализацию мер поддержки угольной промышленности, сообщило ведомство. "Сергей Цивилев провел рабочую встречу с губернатором Кемеровской области - Кузбасса Ильей Середюком. Основным вопросом стала ситуация в угольной отрасли. Участники встречи обсудили реализацию системных и адресных мер поддержки угольных компаний, а также вопросы обеспечения пайковым углем", - говорится в сообщении. Было отмечено, что по итогам рассмотрения подкомиссией ряд угольных предприятий Кузбасса получили отсрочку по налогам и страховым взносам, субсидии на снижение логистических затрат, кредитные каникулы с одновременным представлением в кредитную организацию программы финансового оздоровления.
