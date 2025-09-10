Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Яндекс Маркет" стал помечать оригинальную бытовую технику и электронику - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250910/markirovka-862046459.html
"Яндекс Маркет" стал помечать оригинальную бытовую технику и электронику
"Яндекс Маркет" стал помечать оригинальную бытовую технику и электронику - 10.09.2025, ПРАЙМ
"Яндекс Маркет" стал помечать оригинальную бытовую технику и электронику
"Яндекс Маркет" вводит отметку "оригинал" для товаров в категориях бытовой техники, электроники, автотоваров, спортивных товаров, продуктов питания и бытовой... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T09:02+0300
2025-09-10T09:02+0300
экономика
яндекс маркет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847638540_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cece0c730641b36390653de2f3552f1e.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" вводит отметку "оригинал" для товаров в категориях бытовой техники, электроники, автотоваров, спортивных товаров, продуктов питания и бытовой химии - такой значок гарантирует наличие всех необходимых документов у продавца, рассказали РИА Новости в компании. "Яндекс Маркет" вводит отметку "оригинал" для товаров в категориях бытовой техники, электроники, автотоваров, спортивных товаров, продуктов питания и бытовой химии. Этот значок подтверждает, что служба контроля качества "Маркета" дополнительно проверила и гарантирует наличие у продавца всех необходимых документов на товар", - сказали в компании. Для того, чтобы получить такой значок, продавцу нужно предоставить документы, подтверждающие подлинность товара: договор о поставке или аналогичные документы. Отобрать верифицированные товары можно с помощью фильтра "оригинал". Маркетплейс уже добавлял значок "оригинал" к товарам в других категориях: например, в одежде, обуви и аксессуарах, после её введения количество жалоб на подделки снизилось на 37%, а в товарах для дома - на 25%. "Получение товаром отметки "оригинал" - один из этапов многоуровневой системы контроля качества маркетплейса. Проверка начинается на этапе регистрации продавца на площадке. Затем автоматические системы постоянно анализируют ассортимент и цены, формируя гипотезы о подозрительных товарах... В случае подтверждения гипотезы сервис запускает углубленную проверку", - добавили в "Яндекс Маркете".
https://1prime.ru/20250408/avto-856466242.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847638540_255:0:1215:720_1920x0_80_0_0_b1f8ca4043137e7bf16f0a02f35fb5d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
яндекс маркет
Экономика, Яндекс Маркет
09:02 10.09.2025
 
"Яндекс Маркет" стал помечать оригинальную бытовую технику и электронику

"Яндекс Маркет" ввел отметку "оригинал" для товаров в категориях бытовой техники

© Фото : Пресс-служба "Яндекс"Яндекс Маркет
Яндекс Маркет - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© Фото : Пресс-служба "Яндекс"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" вводит отметку "оригинал" для товаров в категориях бытовой техники, электроники, автотоваров, спортивных товаров, продуктов питания и бытовой химии - такой значок гарантирует наличие всех необходимых документов у продавца, рассказали РИА Новости в компании.
"Яндекс Маркет" вводит отметку "оригинал" для товаров в категориях бытовой техники, электроники, автотоваров, спортивных товаров, продуктов питания и бытовой химии. Этот значок подтверждает, что служба контроля качества "Маркета" дополнительно проверила и гарантирует наличие у продавца всех необходимых документов на товар", - сказали в компании.
Для того, чтобы получить такой значок, продавцу нужно предоставить документы, подтверждающие подлинность товара: договор о поставке или аналогичные документы. Отобрать верифицированные товары можно с помощью фильтра "оригинал".
Маркетплейс уже добавлял значок "оригинал" к товарам в других категориях: например, в одежде, обуви и аксессуарах, после её введения количество жалоб на подделки снизилось на 37%, а в товарах для дома - на 25%.
"Получение товаром отметки "оригинал" - один из этапов многоуровневой системы контроля качества маркетплейса. Проверка начинается на этапе регистрации продавца на площадке. Затем автоматические системы постоянно анализируют ассортимент и цены, формируя гипотезы о подозрительных товарах... В случае подтверждения гипотезы сервис запускает углубленную проверку", - добавили в "Яндекс Маркете".
Автомобили ЛАДА - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
"АвтоВАЗ" запустил продажи Lada на "Яндекс Маркете"
8 апреля, 11:01
 
ЭкономикаЯндекс Маркет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала