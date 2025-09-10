https://1prime.ru/20250910/markirovka-862046459.html

"Яндекс Маркет" стал помечать оригинальную бытовую технику и электронику

2025-09-10T09:02+0300

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" вводит отметку "оригинал" для товаров в категориях бытовой техники, электроники, автотоваров, спортивных товаров, продуктов питания и бытовой химии - такой значок гарантирует наличие всех необходимых документов у продавца, рассказали РИА Новости в компании. "Яндекс Маркет" вводит отметку "оригинал" для товаров в категориях бытовой техники, электроники, автотоваров, спортивных товаров, продуктов питания и бытовой химии. Этот значок подтверждает, что служба контроля качества "Маркета" дополнительно проверила и гарантирует наличие у продавца всех необходимых документов на товар", - сказали в компании. Для того, чтобы получить такой значок, продавцу нужно предоставить документы, подтверждающие подлинность товара: договор о поставке или аналогичные документы. Отобрать верифицированные товары можно с помощью фильтра "оригинал". Маркетплейс уже добавлял значок "оригинал" к товарам в других категориях: например, в одежде, обуви и аксессуарах, после её введения количество жалоб на подделки снизилось на 37%, а в товарах для дома - на 25%. "Получение товаром отметки "оригинал" - один из этапов многоуровневой системы контроля качества маркетплейса. Проверка начинается на этапе регистрации продавца на площадке. Затем автоматические системы постоянно анализируют ассортимент и цены, формируя гипотезы о подозрительных товарах... В случае подтверждения гипотезы сервис запускает углубленную проверку", - добавили в "Яндекс Маркете".

