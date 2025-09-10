Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск направит миллион долларов на муралы с убитой украинской беженкой - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250910/mask-862052891.html
Маск направит миллион долларов на муралы с убитой украинской беженкой
Маск направит миллион долларов на муралы с убитой украинской беженкой - 10.09.2025, ПРАЙМ
Маск направит миллион долларов на муралы с убитой украинской беженкой
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что выделит один миллион долларов на муралы, изображающие убитую в Северной Каролине украинскую... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T11:06+0300
2025-09-10T11:06+0300
экономика
общество
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483892_0:59:807:513_1920x0_80_0_0_ff3f1e11fae3d30e6e7399730bda656d.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что выделит один миллион долларов на муралы, изображающие убитую в Северной Каролине украинскую беженку Ирину Заруцкую. "Я внесу один миллион долларов", - ответил Маск на пост, предлагающий сбор средств на муралы в "значимых местах" в США. В публикации глава компании по разработке ПО Intercom Эоган Маккабе выступил с соответствующим предложением и пообещал 500 тысяч долларов. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Всего на его счету 14 арестов. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики.
https://1prime.ru/20250905/mask-861860045.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483892_23:0:784:571_1920x0_80_0_0_a19d262247926f0ba29d527c3c368184.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, украина, дональд трамп
Экономика, Общество , США, УКРАИНА, Дональд Трамп
11:06 10.09.2025
 
Маск направит миллион долларов на муралы с убитой украинской беженкой

Маск выделит миллион долларов на муралы с изображением убитой в США украинки Заруцкой

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПредприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск
Предприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что выделит один миллион долларов на муралы, изображающие убитую в Северной Каролине украинскую беженку Ирину Заруцкую.
"Я внесу один миллион долларов", - ответил Маск на пост, предлагающий сбор средств на муралы в "значимых местах" в США. В публикации глава компании по разработке ПО Intercom Эоган Маккабе выступил с соответствующим предложением и пообещал 500 тысяч долларов.
Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Всего на его счету 14 арестов. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики.
Американский бизнесмен Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Tesla может выплатить Маску крупное вознаграждение
5 сентября, 17:27
 
ЭкономикаОбществоСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала