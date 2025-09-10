https://1prime.ru/20250910/meksika-862094898.html

Мексика впервые за 68 лет сертифицировала самолет собственного производства

МЕХИКО, 10 сен - ПРАЙМ. Легкий самолет Halcon 2.1 стал первой за 68 лет мексиканской разработкой, получившей сертификацию национального авиационного регулятора, сообщил министр экономики Марсело Эбрард. "Halcon 2.1 - первое за 68 лет национальное воздушное судно, получившее сертификат Федерального агентства гражданской авиации. После более чем десятилетия работы Horizontec и Джованни Анжелуччи это сделали. Великий день для мексиканской авиации", - написал Эбрард в соцсети Х, приложив видео своего полета на новом самолете. По словам министра, Halcon 2.1 производится в Селайе, штат Гуанахуато, и с получением сертификата готов к серийному выпуску. Министерство экономики в своем блоге написало, что Мексика "возвращается к производству самолетов и поднимается в воздух". Halсon 2.1, над которым компания Horizontec работает с 2017 года, стал развитием проекта Halcon. По информации местных СМИ, первый экспериментальный полет прошел в 2024 году, а в мае 2025-го в Гуанахуато состоялись испытания новой версии самолета. Легкая спортивная двухместная машина из композитных материалов оснащена двигателем Rotax мощностью 141 лошадиная сила, развивает крейсерскую скорость около 220 километров в час, имеет дальность полета до 1100 километров на высоте 5,5 километра. Рыночная стоимость одного Halcon 2.1, по данным Horizontec, составит порядка 200 тысяч долларов. В планах компании произвести в 2025 году три самолета, а в дальнейшем выйти на уровень до 20 единиц в год. Разработчик рассчитывает на спрос как внутри страны, так и в США и Латинской Америке, и позиционирует Halcon 2.1 как современное решение для учебных центров, частных пилотов и легких институциональных операций.

