https://1prime.ru/20250910/meksika-862094898.html
Мексика впервые за 68 лет сертифицировала самолет собственного производства
Мексика впервые за 68 лет сертифицировала самолет собственного производства - 10.09.2025, ПРАЙМ
Мексика впервые за 68 лет сертифицировала самолет собственного производства
Легкий самолет Halcon 2.1 стал первой за 68 лет мексиканской разработкой, получившей сертификацию национального авиационного регулятора, сообщил министр... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T21:33+0300
2025-09-10T21:33+0300
2025-09-10T21:33+0300
бизнес
мексика
сша
латинская америка
https://cdnn.1prime.ru/img/82677/73/826777391_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_424362b1cf3d77c504a9f5f4b934a747.jpg
МЕХИКО, 10 сен - ПРАЙМ. Легкий самолет Halcon 2.1 стал первой за 68 лет мексиканской разработкой, получившей сертификацию национального авиационного регулятора, сообщил министр экономики Марсело Эбрард. "Halcon 2.1 - первое за 68 лет национальное воздушное судно, получившее сертификат Федерального агентства гражданской авиации. После более чем десятилетия работы Horizontec и Джованни Анжелуччи это сделали. Великий день для мексиканской авиации", - написал Эбрард в соцсети Х, приложив видео своего полета на новом самолете. По словам министра, Halcon 2.1 производится в Селайе, штат Гуанахуато, и с получением сертификата готов к серийному выпуску. Министерство экономики в своем блоге написало, что Мексика "возвращается к производству самолетов и поднимается в воздух". Halсon 2.1, над которым компания Horizontec работает с 2017 года, стал развитием проекта Halcon. По информации местных СМИ, первый экспериментальный полет прошел в 2024 году, а в мае 2025-го в Гуанахуато состоялись испытания новой версии самолета. Легкая спортивная двухместная машина из композитных материалов оснащена двигателем Rotax мощностью 141 лошадиная сила, развивает крейсерскую скорость около 220 километров в час, имеет дальность полета до 1100 километров на высоте 5,5 километра. Рыночная стоимость одного Halcon 2.1, по данным Horizontec, составит порядка 200 тысяч долларов. В планах компании произвести в 2025 году три самолета, а в дальнейшем выйти на уровень до 20 единиц в год. Разработчик рассчитывает на спрос как внутри страны, так и в США и Латинской Америке, и позиционирует Halcon 2.1 как современное решение для учебных центров, частных пилотов и легких институциональных операций.
https://1prime.ru/20250904/poshliny-861806769.html
мексика
сша
латинская америка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82677/73/826777391_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_7772025fccda51b39dc51c92c3d3f53b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мексика, сша, латинская америка
Бизнес, МЕКСИКА, США, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Мексика впервые за 68 лет сертифицировала самолет собственного производства
Мексика впервые за 68 лет сертифицировала самолет собственной разработки
МЕХИКО, 10 сен - ПРАЙМ. Легкий самолет Halcon 2.1 стал первой за 68 лет мексиканской разработкой, получившей сертификацию национального авиационного регулятора, сообщил министр экономики Марсело Эбрард.
"Halcon 2.1 - первое за 68 лет национальное воздушное судно, получившее сертификат Федерального агентства гражданской авиации. После более чем десятилетия работы Horizontec и Джованни Анжелуччи это сделали. Великий день для мексиканской авиации", - написал Эбрард в соцсети Х, приложив видео своего полета на новом самолете.
По словам министра, Halcon 2.1 производится в Селайе, штат Гуанахуато, и с получением сертификата готов к серийному выпуску.
Министерство экономики в своем блоге написало, что Мексика
"возвращается к производству самолетов и поднимается в воздух".
Halсon 2.1, над которым компания Horizontec работает с 2017 года, стал развитием проекта Halcon. По информации местных СМИ, первый экспериментальный полет прошел в 2024 году, а в мае 2025-го в Гуанахуато состоялись испытания новой версии самолета. Легкая спортивная двухместная машина из композитных материалов оснащена двигателем Rotax мощностью 141 лошадиная сила, развивает крейсерскую скорость около 220 километров в час, имеет дальность полета до 1100 километров на высоте 5,5 километра.
Рыночная стоимость одного Halcon 2.1, по данным Horizontec, составит порядка 200 тысяч долларов. В планах компании произвести в 2025 году три самолета, а в дальнейшем выйти на уровень до 20 единиц в год. Разработчик рассчитывает на спрос как внутри страны, так и в США
и Латинской Америке
, и позиционирует Halcon 2.1 как современное решение для учебных центров, частных пилотов и легких институциональных операций.
Мексика рассматривает возможность введения пошлин на импорт из КНР