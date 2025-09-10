СМИ назвали возможные меры поддержки металлургов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-10T08:44+0300
2025-09-10T08:45+0300
экономика
промышленность
бизнес
владимир путин
минпромторг
минфин
минэкономики
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Перечень мер поддержки российских металлургов может включать мораторий на банкротство предприятий отрасли, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, прошедшего 29 августа. В конце августа вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии, на котором обсуждались предложения о дополнительных мерах поддержки металлургической отрасли в России. Тогда он поручил Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития проработать идеи крупнейших компаний и выступить с инициативами решений для развития металлургической и угольной отраслей. "Минэкономики и Минпромторг до 28 октября должны проработать целесообразность введения моратория на банкротство предприятий металлургической промышленности", - пишет газета со ссылкой на протокол заседания. Кроме того, по данным "Коммерсанта", будет прорабатываться вопрос о повышении ставки экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 5%, но не менее 25 евро за тонну, об отмене акциза на жидкую сталь для электрометаллургического производства в 2026 году и освобождении от уплаты акциза для новых мощностей с инвестициями от 50 миллиардов рублей на период активной инвестиционной фазы и следующих трех лет. Также Минпромторгу поручено рассмотреть предложения по корректировке формулы расчета ставки этого акциза, учитывающие в том числе инфляцию. На данный момент при экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну. Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну. В июле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года представить предложения о снижении размера акциза на жидкую сталь для поддержки электрометаллургических предприятий, а также о приостановлении его уплаты для предприятий, открывающих новые производства.
промышленность, бизнес, владимир путин, минпромторг, минфин, минэкономики
Экономика, Промышленность, Бизнес, Владимир Путин, Минпромторг, Минфин, Минэкономики
08:44 10.09.2025 (обновлено: 08:45 10.09.2025)
 
СМИ назвали возможные меры поддержки металлургов

"Ъ": в список мер поддержки металлургов могут включить мораторий на банкротство

© РИА Новости . Алексей МайшевЛитье заготовок для промышленного производства на литейном заводе
Литье заготовок для промышленного производства на литейном заводе - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Перечень мер поддержки российских металлургов может включать мораторий на банкротство предприятий отрасли, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, прошедшего 29 августа.
В конце августа вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии, на котором обсуждались предложения о дополнительных мерах поддержки металлургической отрасли в России. Тогда он поручил Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития проработать идеи крупнейших компаний и выступить с инициативами решений для развития металлургической и угольной отраслей.
"Минэкономики и Минпромторг до 28 октября должны проработать целесообразность введения моратория на банкротство предприятий металлургической промышленности", - пишет газета со ссылкой на протокол заседания.
Кроме того, по данным "Коммерсанта", будет прорабатываться вопрос о повышении ставки экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 5%, но не менее 25 евро за тонну, об отмене акциза на жидкую сталь для электрометаллургического производства в 2026 году и освобождении от уплаты акциза для новых мощностей с инвестициями от 50 миллиардов рублей на период активной инвестиционной фазы и следующих трех лет.
Также Минпромторгу поручено рассмотреть предложения по корректировке формулы расчета ставки этого акциза, учитывающие в том числе инфляцию.
На данный момент при экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.
Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну.
В июле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года представить предложения о снижении размера акциза на жидкую сталь для поддержки электрометаллургических предприятий, а также о приостановлении его уплаты для предприятий, открывающих новые производства.
