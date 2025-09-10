https://1prime.ru/20250910/messendzher-862061088.html

Быстрый вход через мессенджер Max стал доступен в "ВКонтакте" и "VK Видео"

Быстрый вход через мессенджер Max стал доступен в "ВКонтакте" и "VK Видео"

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Быстрый вход через национальный мессенджер Max стал доступен в мобильных приложениях "ВКонтакте" и "VK Видео" - он может стать заменой авторизации через смс, говорится в релизе нацмессенджера. "В сервисы VK стал доступен быстрый вход с помощью Мax. Пользователям мобильных приложений "ВКонтакте" и "VK Видео" стала доступна авторизация через Мax вместо смс. Для этого необходимо быть зарегистрированным в нацмессенджере", - сказано в релизе. Чтобы зайти в приложение через Max, нужно ввести логин и принять предложение о переходе в мессенджер. После этого пользователя перенаправят в чат-бот "Коды подтверждения", и там он сможет подтвердить вход в аккаунт одним кликом. Если в аккаунте активирована двухфакторная аутентификация, то одноразовый код также вводить не нужно, система запросит только дополнительный пароль, добавили в компании. "В первые часы запуска альтернативного входа успешно авторизировались в сервисах VK через Мax - более 200 тысяч человек", - отмечается в релизе. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

