На Камчатке Ми-8 сменил вахту на рыболовном судне при помощи лебедки

На Камчатке Ми-8 сменил вахту на рыболовном судне при помощи лебедки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-8 Камчатского авиапредприятия выполнил сложную операцию по смене вахты на рыболовном судне "Капитан Олейник" с использованием лебедочного спуска. "В этот раз нашей задачей было сменить часть работников рыболовного судна "Капитан Олейник". Борт Камчатского авиапредприятия отправился в район бухты Листвинничной на восточном побережье полуострова", - сообщается в Telegram-канале АО "Камчатское авиационное предприятие". Операция проводилась в рамках обеспечения путинной кампании на Камчатке. Как пояснили в авиапредприятии, "сложность заключается в том, что вертолёт не может приземлиться на борт корабля. Высадка и посадка пассажиров осуществляются в воздухе". Для выполнения задачи экипаж вертолета Ми-8 под командованием Дмитрия Кривоносова должен был зависнуть над палубой судна, после чего спасатели Анатолий Балыков и Владимир Глинский осуществляли спуск и подъем людей с помощью лебедки. "Для успешного выполнения этой операции необходимы не только опыт и мастерство экипажа, но и слаженная работа всех участников процесса", - подчеркнули в авиапредприятии. Помимо авиаторов в высадке рыбаков были задействованы спасатели. Подобные операции регулярно проводятся камчатскими авиаторами в период активного промысла.

