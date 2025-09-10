Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД осудил удар Израиля по Дохе - 10.09.2025, ПРАЙМ
МИД осудил удар Израиля по Дохе
МИД осудил удар Израиля по Дохе
Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права, заявили в российском МИД. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T11:03+0300
2025-09-10T11:03+0300
экономика
россия
израиль
ближний восток
мид
оон
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права, заявили в российском МИД. "Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами и оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
россия, израиль, ближний восток, мид, оон
Экономика, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МИД, ООН
МИД осудил удар Израиля по Дохе

МИД России назвал удар Израиля по Дохе нарушением международного права

© РИА Новости . Алексей Майшев
Здание министерства иностранных дел России
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права, заявили в российском МИД.
"Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами и оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
МИД Китая осудил атаки Израиля по Дохе
