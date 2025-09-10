https://1prime.ru/20250910/mid-862052173.html
МИД осудил удар Израиля по Дохе
МИД осудил удар Израиля по Дохе - 10.09.2025, ПРАЙМ
МИД осудил удар Израиля по Дохе
Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права, заявили в российском МИД. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T11:03+0300
2025-09-10T11:03+0300
2025-09-10T11:03+0300
экономика
россия
израиль
ближний восток
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860417824_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_d2038ad95cda0bc4c5596bcf447cc241.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права, заявили в российском МИД. "Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами и оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
https://1prime.ru/20250910/udary-862050257.html
израиль
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860417824_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_f9901359cf6df189996dcdf049665361.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, ближний восток, мид, оон
Экономика, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МИД, ООН
МИД осудил удар Израиля по Дохе
МИД России назвал удар Израиля по Дохе нарушением международного права
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права, заявили в российском МИД.
"Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами и оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
МИД Китая осудил атаки Израиля по Дохе