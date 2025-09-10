https://1prime.ru/20250910/mid-862052173.html

МИД осудил удар Израиля по Дохе

МИД осудил удар Израиля по Дохе

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права, заявили в российском МИД. "Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами и оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

