Рост энергопотребления в ДФО с начала года составил 4,3%

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Рост энергопотребления на Дальнем Востоке (ДФО) с начала года составил 4,3% от аналогичного уровня прошлого года, сообщило Минэнерго РФ. "За истекший период текущего года рост потребления в ДФО составил 4,3% (относительно аналогичного периода прошлого года)", - написало министерство в своем канале в мессенджере Мах.
