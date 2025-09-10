https://1prime.ru/20250910/minenergo-862081725.html

Рост энергопотребления в ДФО с начала года составил 4,3%

2025-09-10T17:47+0300

энергетика

россия

рф

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Рост энергопотребления на Дальнем Востоке (ДФО) с начала года составил 4,3% от аналогичного уровня прошлого года, сообщило Минэнерго РФ. "За истекший период текущего года рост потребления в ДФО составил 4,3% (относительно аналогичного периода прошлого года)", - написало министерство в своем канале в мессенджере Мах.

