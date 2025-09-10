https://1prime.ru/20250910/minfin-862054176.html

Минфин рассмотрит возобновление инвестиционного страхования жизни

экономика

финансы

россия

минфин

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ обсуждает со страховым сообществом возобновление инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), но в новом формате, рассказал замминистра финансов России Иван Чебесков, выступая на форуме "Будущее страхового рынка". "Мы также со страховым сообществом сейчас обсуждаем вопрос так называемого ИСЖ-2.0", - сказал Чебесков. ИСЖ как вид страхования должен перестать существовать на российском рынке с 1 января 2026 года, на смену ему приходит долевое страхование жизни (ДСЖ), которое страховщики только начали запускать. Власти решили отменить ИСЖ из-за его "плохой репутации" - этот вид страхования часто использовался для различных финансовых схем. При этом сборы по ИСЖ в последний год его действия показывают значительный рост. "Это сложная тема, честно скажу, потому что после ИСЖ у всех был очень такой серьезный осадочек. Но мы, мне кажется, находим определенные компромиссы. Отрасль тоже поменяла подходы, мы это видим", - сказал замминистра финансов. При этом он подчеркнул, что ИСЖ в новом формате будет доступен не всем инвесторам. "В определенных случаях это могут быть интересные продукты, но для людей, которые разбираются в инвестиционных продуктах", - сказал он. Речь идет о том, чтобы установить планку по минимальным инвестициям в ИСЖ. По словам Чебескова, речь идет о планке в несколько миллионов рублей. Кроме того, Минфин предлагает установить "определенные права у правительства и ЦБ вводить ограничения, если вдруг какие-то будут нарушения на этом рынке".

