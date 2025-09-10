Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин намерен запустить пилот по контролю полисов ОСАГО через камеры
2025-09-10T11:44+0300
2025-09-10T11:44+0300
экономика
россия
финансы
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает в ближайшее время начать эксперимент по контролю за наличием полисов ОСАГО через дорожные камеры, рассказал замминистра финансов России Иван Чебесков. "Мы давно это обсуждаем, чтобы все-таки по камерам можно было контролировать и фиксировать наличие или отсутствие полисов ОСАГО", - сказал Чебесков, выступая на форуме "Будущее страхового рынка". "Надеюсь, что в скором времени такой пилот может быть запущен", - добавил он. При этом, по его словам, пока речь идет только о проведении эксперимента. "Мы видим это как начальный этап, как некий эксперимент, чтобы проверить, протестировать систему", - сказал он. Он признал, что езда без полисов обязательного страхования автогражданки сейчас представляет большую проблему. "Мы понимаем, что многие ездят без полисов, и сейчас нет эффективного метода контроля этих полисов. Поэтому я думаю, что это будет эффективным механизмом, если можно будет с помощью камер такой контроль производить", - заявил он.
россия, финансы
Экономика, РОССИЯ, Финансы
11:44 10.09.2025
 
Минфин намерен запустить пилот по контролю полисов ОСАГО через камеры

Минфин намерен скоро запустить пилот по контролю полисов ОСАГО через камеры

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает в ближайшее время начать эксперимент по контролю за наличием полисов ОСАГО через дорожные камеры, рассказал замминистра финансов России Иван Чебесков.
"Мы давно это обсуждаем, чтобы все-таки по камерам можно было контролировать и фиксировать наличие или отсутствие полисов ОСАГО", - сказал Чебесков, выступая на форуме "Будущее страхового рынка".
"Надеюсь, что в скором времени такой пилот может быть запущен", - добавил он.
При этом, по его словам, пока речь идет только о проведении эксперимента. "Мы видим это как начальный этап, как некий эксперимент, чтобы проверить, протестировать систему", - сказал он.
Он признал, что езда без полисов обязательного страхования автогражданки сейчас представляет большую проблему.
"Мы понимаем, что многие ездят без полисов, и сейчас нет эффективного метода контроля этих полисов. Поэтому я думаю, что это будет эффективным механизмом, если можно будет с помощью камер такой контроль производить", - заявил он.
ЭкономикаРОССИЯФинансы
 
 
