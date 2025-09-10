https://1prime.ru/20250910/minfin-862057228.html

Минфин намерен запустить пилот по контролю полисов ОСАГО через камеры

2025-09-10T11:44+0300

экономика

россия

финансы

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает в ближайшее время начать эксперимент по контролю за наличием полисов ОСАГО через дорожные камеры, рассказал замминистра финансов России Иван Чебесков. "Мы давно это обсуждаем, чтобы все-таки по камерам можно было контролировать и фиксировать наличие или отсутствие полисов ОСАГО", - сказал Чебесков, выступая на форуме "Будущее страхового рынка". "Надеюсь, что в скором времени такой пилот может быть запущен", - добавил он. При этом, по его словам, пока речь идет только о проведении эксперимента. "Мы видим это как начальный этап, как некий эксперимент, чтобы проверить, протестировать систему", - сказал он. Он признал, что езда без полисов обязательного страхования автогражданки сейчас представляет большую проблему. "Мы понимаем, что многие ездят без полисов, и сейчас нет эффективного метода контроля этих полисов. Поэтому я думаю, что это будет эффективным механизмом, если можно будет с помощью камер такой контроль производить", - заявил он.

россия, финансы