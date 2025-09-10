Минтруд предложил ускорить получение соцуслуг ветеранами боевых действий

https://1prime.ru/20250910/mintrud-862094531.html

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минтруд России предложил ускорить получение социальных услуг ветеранами боевых действий, которые получили статус инвалидности впервые в жизни, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд предлагает ускорить получение набора социальных услуг ветеранами боевых действий, которым инвалидность установлена впервые. В случае принятия предлагаемых изменений ветераны специальной военной операции, которым установлена инвалидность, смогут перейти от денежной выплаты к получению социальных услуг в любое удобное для них время", - говорится в сообщении пресс-службы. Пресс-служба отмечает, что ветеранам боевых действий ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) назначается беззаявительно. Подать заявление по упрощенным правилам можно будет через "Госуслуги", в отделении Соцфонда России или в МФЦ, добавляет пресс-служба. "Предлагаемые изменения подготовлены по обращениям ветеранов специальной военной операции. С учетом того, что решение о выплате полного размера ЕДВ принимается проактивно, предлагается дать возможность ветеранам боевых действий, получившим в период проведения специальной военной операции инвалидность, после увольнения с военной службы обратиться за получением помощи в любой момент внутри года, а не строго до 1 октября", - объяснил глава Минтруда Антон Котяков.

