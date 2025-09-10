https://1prime.ru/20250910/mintrud-862094531.html
Минтруд предложил ускорить получение соцуслуг ветеранами боевых действий
Минтруд предложил ускорить получение соцуслуг ветеранами боевых действий - 10.09.2025, ПРАЙМ
Минтруд предложил ускорить получение соцуслуг ветеранами боевых действий
Минтруд России предложил ускорить получение социальных услуг ветеранами боевых действий, которые получили статус инвалидности впервые в жизни, сообщила... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T21:27+0300
2025-09-10T21:27+0300
2025-09-10T21:27+0300
общество
бизнес
антон котяков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862094307_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_cda23aae52aa1eac5af7adc499396d15.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минтруд России предложил ускорить получение социальных услуг ветеранами боевых действий, которые получили статус инвалидности впервые в жизни, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд предлагает ускорить получение набора социальных услуг ветеранами боевых действий, которым инвалидность установлена впервые. В случае принятия предлагаемых изменений ветераны специальной военной операции, которым установлена инвалидность, смогут перейти от денежной выплаты к получению социальных услуг в любое удобное для них время", - говорится в сообщении пресс-службы. Пресс-служба отмечает, что ветеранам боевых действий ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) назначается беззаявительно. Подать заявление по упрощенным правилам можно будет через "Госуслуги", в отделении Соцфонда России или в МФЦ, добавляет пресс-служба. "Предлагаемые изменения подготовлены по обращениям ветеранов специальной военной операции. С учетом того, что решение о выплате полного размера ЕДВ принимается проактивно, предлагается дать возможность ветеранам боевых действий, получившим в период проведения специальной военной операции инвалидность, после увольнения с военной службы обратиться за получением помощи в любой момент внутри года, а не строго до 1 октября", - объяснил глава Минтруда Антон Котяков.
https://1prime.ru/20250714/mintrud-859466105.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862094307_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_725c3d7cb63022a581bd4cbe6c79e5ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, антон котяков
Общество , Бизнес, Антон Котяков
Минтруд предложил ускорить получение соцуслуг ветеранами боевых действий
Минтруд предложил ускорить предоставление соцуслуг ветеранам боевых действий
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минтруд России предложил ускорить получение социальных услуг ветеранами боевых действий, которые получили статус инвалидности впервые в жизни, сообщила пресс-служба министерства.
Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Минтруд предлагает ускорить получение набора социальных услуг ветеранами боевых действий, которым инвалидность установлена впервые. В случае принятия предлагаемых изменений ветераны специальной военной операции, которым установлена инвалидность, смогут перейти от денежной выплаты к получению социальных услуг в любое удобное для них время", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пресс-служба отмечает, что ветеранам боевых действий ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) назначается беззаявительно. Подать заявление по упрощенным правилам можно будет через "Госуслуги", в отделении Соцфонда России или в МФЦ, добавляет пресс-служба.
"Предлагаемые изменения подготовлены по обращениям ветеранов специальной военной операции. С учетом того, что решение о выплате полного размера ЕДВ принимается проактивно, предлагается дать возможность ветеранам боевых действий, получившим в период проведения специальной военной операции инвалидность, после увольнения с военной службы обратиться за получением помощи в любой момент внутри года, а не строго до 1 октября", - объяснил глава Минтруда Антон Котяков
.
Котяков рассказал Путину о кадровой политике в России на ближайшие годы