Минтруд предложил ускорить получение соцуслуг ветеранами боевых действий - 10.09.2025, ПРАЙМ
Минтруд предложил ускорить получение соцуслуг ветеранами боевых действий
2025-09-10T21:27+0300
2025-09-10T21:27+0300
общество
бизнес
антон котяков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862094307_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_cda23aae52aa1eac5af7adc499396d15.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минтруд России предложил ускорить получение социальных услуг ветеранами боевых действий, которые получили статус инвалидности впервые в жизни, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд предлагает ускорить получение набора социальных услуг ветеранами боевых действий, которым инвалидность установлена впервые. В случае принятия предлагаемых изменений ветераны специальной военной операции, которым установлена инвалидность, смогут перейти от денежной выплаты к получению социальных услуг в любое удобное для них время", - говорится в сообщении пресс-службы. Пресс-служба отмечает, что ветеранам боевых действий ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) назначается беззаявительно. Подать заявление по упрощенным правилам можно будет через "Госуслуги", в отделении Соцфонда России или в МФЦ, добавляет пресс-служба. "Предлагаемые изменения подготовлены по обращениям ветеранов специальной военной операции. С учетом того, что решение о выплате полного размера ЕДВ принимается проактивно, предлагается дать возможность ветеранам боевых действий, получившим в период проведения специальной военной операции инвалидность, после увольнения с военной службы обратиться за получением помощи в любой момент внутри года, а не строго до 1 октября", - объяснил глава Минтруда Антон Котяков.
общество , бизнес, антон котяков
Общество , Бизнес, Антон Котяков
21:27 10.09.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минтруд России предложил ускорить получение социальных услуг ветеранами боевых действий, которые получили статус инвалидности впервые в жизни, сообщила пресс-служба министерства.
Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Минтруд предлагает ускорить получение набора социальных услуг ветеранами боевых действий, которым инвалидность установлена впервые. В случае принятия предлагаемых изменений ветераны специальной военной операции, которым установлена инвалидность, смогут перейти от денежной выплаты к получению социальных услуг в любое удобное для них время", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пресс-служба отмечает, что ветеранам боевых действий ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) назначается беззаявительно. Подать заявление по упрощенным правилам можно будет через "Госуслуги", в отделении Соцфонда России или в МФЦ, добавляет пресс-служба.
"Предлагаемые изменения подготовлены по обращениям ветеранов специальной военной операции. С учетом того, что решение о выплате полного размера ЕДВ принимается проактивно, предлагается дать возможность ветеранам боевых действий, получившим в период проведения специальной военной операции инвалидность, после увольнения с военной службы обратиться за получением помощи в любой момент внутри года, а не строго до 1 октября", - объяснил глава Минтруда Антон Котяков.
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Котяков рассказал Путину о кадровой политике в России на ближайшие годы
14 июля, 15:32
 
Заголовок открываемого материала