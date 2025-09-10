Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры расширит список доступных при ограничениях интернета ресурсов - 10.09.2025
Минцифры расширит список доступных при ограничениях интернета ресурсов
Минцифры расширит список доступных при ограничениях интернета ресурсов - 10.09.2025, ПРАЙМ
Минцифры расширит список доступных при ограничениях интернета ресурсов
Перечень ресурсов, которые будут доступны в периоды ограничения работы мобильного интернета, будет расширяться в несколько этапов, в ближайшее время в него... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T13:55+0300
2025-09-10T13:55+0300
технологии
россия
минцифры
совет федерации
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_d58df216939d753983047e41d77d3ebe.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Перечень ресурсов, которые будут доступны в периоды ограничения работы мобильного интернета, будет расширяться в несколько этапов, в ближайшее время в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС, заявили журналистам в пресс-службе Минцифры РФ. "Так называемый белый список, то есть перечень ресурсов, которые будут доступны в периоды ограничения работы мобильного интернета из-за угроз безопасности, будет расширен в несколько этапов", - сказали в министерстве. "На первом этапе в него уже включены сайты президента и правительства России. В ближайшее время список, помимо прочего, пополнится сайтами Государственной Думы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры, МЧС", - добавили там. В Минцифры уточнили, что на следующем этапе в перечень попадут сайты всех федеральных ведомств и глав субъектов РФ. Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к "социально значимым" российским сервисам при ограничениях связи. Во вторник министерство также сообщило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки.
технологии, россия, минцифры, совет федерации, мчс
Технологии, РОССИЯ, Минцифры, Совет Федерации, МЧС
13:55 10.09.2025
 
Минцифры расширит список доступных при ограничениях интернета ресурсов

Минцифры: "белый список" интернет-ресурсов будет расширяться в несколько этапов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Мобильный телефон
 Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Перечень ресурсов, которые будут доступны в периоды ограничения работы мобильного интернета, будет расширяться в несколько этапов, в ближайшее время в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС, заявили журналистам в пресс-службе Минцифры РФ.
"Так называемый белый список, то есть перечень ресурсов, которые будут доступны в периоды ограничения работы мобильного интернета из-за угроз безопасности, будет расширен в несколько этапов", - сказали в министерстве.
"На первом этапе в него уже включены сайты президента и правительства России. В ближайшее время список, помимо прочего, пополнится сайтами Государственной Думы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры, МЧС", - добавили там.
В Минцифры уточнили, что на следующем этапе в перечень попадут сайты всех федеральных ведомств и глав субъектов РФ.
Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к "социально значимым" российским сервисам при ограничениях связи.
Во вторник министерство также сообщило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки.
