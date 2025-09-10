Минцифры расширит список доступных при ограничениях интернета ресурсов

https://1prime.ru/20250910/mintsifry-862064613.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_d58df216939d753983047e41d77d3ebe.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Перечень ресурсов, которые будут доступны в периоды ограничения работы мобильного интернета, будет расширяться в несколько этапов, в ближайшее время в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС, заявили журналистам в пресс-службе Минцифры РФ. "Так называемый белый список, то есть перечень ресурсов, которые будут доступны в периоды ограничения работы мобильного интернета из-за угроз безопасности, будет расширен в несколько этапов", - сказали в министерстве. "На первом этапе в него уже включены сайты президента и правительства России. В ближайшее время список, помимо прочего, пополнится сайтами Государственной Думы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры, МЧС", - добавили там. В Минцифры уточнили, что на следующем этапе в перечень попадут сайты всех федеральных ведомств и глав субъектов РФ. Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к "социально значимым" российским сервисам при ограничениях связи. Во вторник министерство также сообщило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки.
технологии, россия, минцифры, совет федерации, мчс
