https://1prime.ru/20250910/mironov-862039984.html

Миронов предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза из-за границы

Миронов предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза из-за границы - 10.09.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза из-за границы

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T04:21+0300

2025-09-10T04:21+0300

2025-09-10T04:21+0300

бизнес

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862039984.jpg?1757467306

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза наземным транспортом из-за границы товаров для личного пользования граждан до 1,6 тысячи евро, документ есть в распоряжении РИА Новости. "С учётом вышеизложенного, прошу вас, Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос об увеличении порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования до 1 600 евро (150 тысяч рублей) для наземных перевозок и почтовых отправлений и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в обращении. В документе отмечается, что действующее законодательство Евразийского экономического союза позволяет ввозить на территорию союза товары для личного пользования без уплаты таможенных пошлин при условии соблюдения стоимостных и весовых норм, установленных Евразийской экономической комиссией. "До 1 апреля прошлого года действовал временный повышенный порог, когда без пошлины можно было ввезти товары на сумму до 1 тысячи евро и массой до 31 килограмма. Потом для товаров, ввозимых наземным транспортом, лимит снизили до 500 евро и 25 килограммов, а для почтовой доставки – до 200 евро и 31 килограмма. При этом воздушным транспортом без уплаты пошлины для личного пользования можно ввозить товаров на сумму до 10 тысяч евро и весом не более 50 килограммов", – сказал парламентарий РИА Новости. По его мнению, нынешнее ограничение уже давно не соответствует реальной стоимости товаров массового потребления, так как цены на электронные устройства, бытовую технику и средства связи за последнее время сильно выросли. "Если стоимость товаров превышает текущий лимит, то гражданам приходится платить таможенную пошлину по ставке 15-30 процентов от его стоимости", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия