Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал уделить особое внимание формированию доходов бюджета - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250910/mishustin-862073285.html
Мишустин призвал уделить особое внимание формированию доходов бюджета
Мишустин призвал уделить особое внимание формированию доходов бюджета - 10.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал уделить особое внимание формированию доходов бюджета
Особое внимание при формировании бюджета нужно уделить формированию дополнительных источников доходов, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин на совещании по... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T16:15+0300
2025-09-10T16:15+0300
экономика
россия
финансы
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860286398_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_46da597f9d211020cfa4137f874ba2e0.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Особое внимание при формировании бюджета нужно уделить формированию дополнительных источников доходов, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в среду. "Особое внимание, как отмечал президент, надо уделить формированию дополнительных источников доходов, учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности, в том числе производительности труда, надо всячески ускорять ее рост", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20250907/razgovor-861913265.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860286398_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_e07460a7e9c6b2c807888364e9e2d894.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин
16:15 10.09.2025
 
Мишустин призвал уделить особое внимание формированию доходов бюджета

Мишустин: особое внимание в бюджете нужно уделить формированию источников допдоходов

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Особое внимание при формировании бюджета нужно уделить формированию дополнительных источников доходов, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в среду.
"Особое внимание, как отмечал президент, надо уделить формированию дополнительных источников доходов, учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности, в том числе производительности труда, надо всячески ускорять ее рост", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии
7 сентября, 13:59
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала