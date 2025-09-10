https://1prime.ru/20250910/mishustin-862073285.html
Мишустин призвал уделить особое внимание формированию доходов бюджета
Мишустин призвал уделить особое внимание формированию доходов бюджета
экономика
россия
финансы
михаил мишустин
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Особое внимание при формировании бюджета нужно уделить формированию дополнительных источников доходов, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в среду. "Особое внимание, как отмечал президент, надо уделить формированию дополнительных источников доходов, учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности, в том числе производительности труда, надо всячески ускорять ее рост", - сказал Мишустин.
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Особое внимание при формировании бюджета нужно уделить формированию дополнительных источников доходов, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в среду.
"Особое внимание, как отмечал президент, надо уделить формированию дополнительных источников доходов, учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности, в том числе производительности труда, надо всячески ускорять ее рост", - сказал Мишустин.
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии