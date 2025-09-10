Мишустин призвал уделить особое внимание формированию доходов бюджета

https://1prime.ru/20250910/mishustin-862073285.html

Особое внимание при формировании бюджета нужно уделить формированию дополнительных источников доходов, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин на совещании по... | 10.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Особое внимание при формировании бюджета нужно уделить формированию дополнительных источников доходов, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в среду. "Особое внимание, как отмечал президент, надо уделить формированию дополнительных источников доходов, учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности, в том числе производительности труда, надо всячески ускорять ее рост", - сказал Мишустин.

россия, финансы, михаил мишустин