https://1prime.ru/20250910/mishustin-862073424.html

Мишустин рассказал о ситуации в российской экономике

Мишустин рассказал о ситуации в российской экономике - 10.09.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о ситуации в российской экономике

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам рассказал о снижении инфляции, рекордно низкой безработице и работе над бюджетом... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T16:06+0300

2025-09-10T16:06+0300

2025-09-10T17:16+0300

россия

михаил мишустин

федеральное собрание

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg

МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам рассказал о снижении инфляции, рекордно низкой безработице и работе над бюджетом. Главное:Об инфляцииИнфляция в России замедляется благодаря принятым кабмином мерам, рассказал он."Что касается инфляции, расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, принятых правительством и Банком России для сдерживания цен, позволило добиться постепенного замедления ее динамики", — отметил премьер.Он добавил, что снижение инфляции будет одной из ключевых задач при формировании бюджета на 2026 — 2028 годы.О работе над бюджетомКак рассказал Мишустин, в правительстве активно ведется работа по подготовке бюджета на предстоящие три года. Она основана на поручениях президента и идет в координации с Банком России, представителями Федерального Собрания, а также экспертного, научного и бизнес-сообщества."Особое внимание <…> надо уделить формированию дополнительных источников доходов, учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности, в том числе производительности труда, надо всячески ускорять ее рост", — отметил премьер.О ситуации в бизнесеКроме того, как подчеркнул Мишустин, российский бизнес адаптируется к меняющимся условиям, ищет новые рынки сырья и сбыта."Продолжается структурная перестройка экономики. Бизнес переформатирует свои торговые операции и процессы, исходя из новых реалий", — добавил он.Одна из основных задач на будущее — повышение качества инвестиционного климата в России, отметил премьер."Это планируется реализовать через национальную модель целевых условий ведения бизнеса. На усиление эффективности экономики также направлен разрабатываемый правительством план структурных изменений", — заключил Мишустин.Другие заявления

https://1prime.ru/20250909/siluanov-861998655.html

https://1prime.ru/20250906/biznes-861890990.html

https://1prime.ru/20250901/byudzhet-861605855.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, федеральное собрание, банк россия