Мишустин рассказал о ситуации в российской экономике - 10.09.2025
Мишустин рассказал о ситуации в российской экономике
Мишустин рассказал о ситуации в российской экономике - 10.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о ситуации в российской экономике
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам рассказал о снижении инфляции, рекордно низкой безработице и работе над бюджетом... | 10.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам рассказал о снижении инфляции, рекордно низкой безработице и работе над бюджетом. Главное:Об инфляцииИнфляция в России замедляется благодаря принятым кабмином мерам, рассказал он.&quot;Что касается инфляции, расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, принятых правительством и Банком России для сдерживания цен, позволило добиться постепенного замедления ее динамики&quot;, — отметил премьер.Он добавил, что снижение инфляции будет одной из ключевых задач при формировании бюджета на 2026 — 2028 годы.О работе над бюджетомКак рассказал Мишустин, в правительстве активно ведется работа по подготовке бюджета на предстоящие три года. Она основана на поручениях президента и идет в координации с Банком России, представителями Федерального Собрания, а также экспертного, научного и бизнес-сообщества."Особое внимание &lt;…&gt; надо уделить формированию дополнительных источников доходов, учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности, в том числе производительности труда, надо всячески ускорять ее рост", — отметил премьер.О ситуации в бизнесеКроме того, как подчеркнул Мишустин, российский бизнес адаптируется к меняющимся условиям, ищет новые рынки сырья и сбыта.&quot;Продолжается структурная перестройка экономики. Бизнес переформатирует свои торговые операции и процессы, исходя из новых реалий&quot;, — добавил он.Одна из основных задач на будущее — повышение качества инвестиционного климата в России, отметил премьер.&quot;Это планируется реализовать через национальную модель целевых условий ведения бизнеса. На усиление эффективности экономики также направлен разрабатываемый правительством план структурных изменений&quot;, — заключил Мишустин.Другие заявления
16:06 10.09.2025 (обновлено: 17:16 10.09.2025)
 

Мишустин рассказал о ситуации в российской экономике

МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам рассказал о снижении инфляции, рекордно низкой безработице и работе над бюджетом. Главное:

Об инфляции

Инфляция в России замедляется благодаря принятым кабмином мерам, рассказал он.

"Что касается инфляции, расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, принятых правительством и Банком России для сдерживания цен, позволило добиться постепенного замедления ее динамики", — отметил премьер.

Он добавил, что снижение инфляции будет одной из ключевых задач при формировании бюджета на 2026 — 2028 годы.
О работе над бюджетом

Как рассказал Мишустин, в правительстве активно ведется работа по подготовке бюджета на предстоящие три года. Она основана на поручениях президента и идет в координации с Банком России, представителями Федерального Собрания, а также экспертного, научного и бизнес-сообщества.
"Особое внимание <…> надо уделить формированию дополнительных источников доходов, учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности, в том числе производительности труда, надо всячески ускорять ее рост", — отметил премьер.

О ситуации в бизнесе

Кроме того, как подчеркнул Мишустин, российский бизнес адаптируется к меняющимся условиям, ищет новые рынки сырья и сбыта.

"Продолжается структурная перестройка экономики. Бизнес переформатирует свои торговые операции и процессы, исходя из новых реалий", — добавил он.

Одна из основных задач на будущее — повышение качества инвестиционного климата в России, отметил премьер.

"Это планируется реализовать через национальную модель целевых условий ведения бизнеса. На усиление эффективности экономики также направлен разрабатываемый правительством план структурных изменений", — заключил Мишустин.

Другие заявления

  • Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое.
  • Уровень безработицы три месяца подряд находится на историческом минимуме в 2,2 процента.
  • ВВП по итогам семи месяцев вырос на 1,1 процента, сохранив положительную динамику.
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Федеральное собрание, банк Россия
 
 
Заголовок открываемого материала