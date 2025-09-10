https://1prime.ru/20250910/mishustin-862073424.html
Мишустин рассказал о ситуации в российской экономике
Мишустин рассказал о ситуации в российской экономике - 10.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о ситуации в российской экономике
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам рассказал о снижении инфляции, рекордно низкой безработице и работе над бюджетом... | 10.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам рассказал о снижении инфляции, рекордно низкой безработице и работе над бюджетом. Главное:Об инфляцииИнфляция в России замедляется благодаря принятым кабмином мерам, рассказал он."Что касается инфляции, расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, принятых правительством и Банком России для сдерживания цен, позволило добиться постепенного замедления ее динамики", — отметил премьер.Он добавил, что снижение инфляции будет одной из ключевых задач при формировании бюджета на 2026 — 2028 годы.О работе над бюджетомКак рассказал Мишустин, в правительстве активно ведется работа по подготовке бюджета на предстоящие три года. Она основана на поручениях президента и идет в координации с Банком России, представителями Федерального Собрания, а также экспертного, научного и бизнес-сообщества."Особое внимание <…> надо уделить формированию дополнительных источников доходов, учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности, в том числе производительности труда, надо всячески ускорять ее рост", — отметил премьер.О ситуации в бизнесеКроме того, как подчеркнул Мишустин, российский бизнес адаптируется к меняющимся условиям, ищет новые рынки сырья и сбыта."Продолжается структурная перестройка экономики. Бизнес переформатирует свои торговые операции и процессы, исходя из новых реалий", — добавил он.Одна из основных задач на будущее — повышение качества инвестиционного климата в России, отметил премьер."Это планируется реализовать через национальную модель целевых условий ведения бизнеса. На усиление эффективности экономики также направлен разрабатываемый правительством план структурных изменений", — заключил Мишустин.Другие заявления
Дефицит бюджета России по итогам 2025 года может превысить 1,7% ВВП