Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил Мишустин - 10.09.2025
Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил Мишустин
Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. | 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, ВВП России сохранил положительную динамику, несмотря на возникающие вызовы, и по итогам семи месяцев вырос на 1,1%. "Некоторое охлаждение было неизбежно, но это прогнозировали", - сказал Мишустин.
россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
16:07 10.09.2025
 
Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил Мишустин

Мишустин: охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, ВВП России сохранил положительную динамику, несмотря на возникающие вызовы, и по итогам семи месяцев вырос на 1,1%.
"Некоторое охлаждение было неизбежно, но это прогнозировали", - сказал Мишустин.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Мишустин рассказал о ситуации в российской экономике
16:06
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
Заголовок открываемого материала