Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил Мишустин
Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил Мишустин - 10.09.2025, ПРАЙМ
Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил Мишустин
Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T16:07+0300
2025-09-10T16:07+0300
2025-09-10T16:07+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, ВВП России сохранил положительную динамику, несмотря на возникающие вызовы, и по итогам семи месяцев вырос на 1,1%. "Некоторое охлаждение было неизбежно, но это прогнозировали", - сказал Мишустин.
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Охлаждение российской экономики плановое и прогнозируемое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, ВВП России сохранил положительную динамику, несмотря на возникающие вызовы, и по итогам семи месяцев вырос на 1,1%.
"Некоторое охлаждение было неизбежно, но это прогнозировали", - сказал Мишустин.
