https://1prime.ru/20250910/mishustin-862073945.html

Мишустин рассказал о структурной перестройке экономики

Мишустин рассказал о структурной перестройке экономики - 10.09.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о структурной перестройке экономики

Российский бизнес адаптируется к меняющимся условиям, ищет новые рынки сырья и сбыта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T16:15+0300

2025-09-10T16:15+0300

2025-09-10T16:15+0300

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/83770/06/837700608_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_68f77e6b21fa2baea173c58329deeb23.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский бизнес адаптируется к меняющимся условиям, ищет новые рынки сырья и сбыта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Продолжается структурная перестройка экономики. Бизнес переформатирует свои торговые операции и процессы, исходя из новых реалий, адаптируется к меняющимся условиям, ищет новых партнеров, рынки сырья и сбыта", - сказал Мишустин в среду на совещании по экономическим вопросам.

https://1prime.ru/20250910/mishustin-862073793.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин