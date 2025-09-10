Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о структурной перестройке экономики - 10.09.2025
Мишустин рассказал о структурной перестройке экономики
Мишустин рассказал о структурной перестройке экономики
Российский бизнес адаптируется к меняющимся условиям, ищет новые рынки сырья и сбыта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 10.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский бизнес адаптируется к меняющимся условиям, ищет новые рынки сырья и сбыта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Продолжается структурная перестройка экономики. Бизнес переформатирует свои торговые операции и процессы, исходя из новых реалий, адаптируется к меняющимся условиям, ищет новых партнеров, рынки сырья и сбыта", - сказал Мишустин в среду на совещании по экономическим вопросам.
Новости
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
16:15 10.09.2025
 
Мишустин рассказал о структурной перестройке экономики

Мишустин: бизнес адаптируется к меняющимся условиям, ищет новые рынки сырья и сбыта

© РИА Новости . Дмитрий Астахов
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский бизнес адаптируется к меняющимся условиям, ищет новые рынки сырья и сбыта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Продолжается структурная перестройка экономики. Бизнес переформатирует свои торговые операции и процессы, исходя из новых реалий, адаптируется к меняющимся условиям, ищет новых партнеров, рынки сырья и сбыта", - сказал Мишустин в среду на совещании по экономическим вопросам.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Мишустин оценил работу по подготовке трехлетнего бюджета России
