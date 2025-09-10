https://1prime.ru/20250910/mishustin-862074177.html
Мишустин оценил минимальный уровень безработицы в России
Мишустин оценил минимальный уровень безработицы в России - 10.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил минимальный уровень безработицы в России
Уровень безработицы в России три месяца подряд находится на историческом минимуме в 2,2%, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T16:13+0300
2025-09-10T16:13+0300
2025-09-10T16:13+0300
экономика
россия
общество
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859650338_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_b7b2fa10968ea4bdeafcd23395a98ace.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России три месяца подряд находится на историческом минимуме в 2,2%, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. "Уровень безработицы третий месяц подряд находится на историческом минимуме - 2,2%", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
https://1prime.ru/20250910/mishustin-862073424.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859650338_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_c1a3fba04ba40945a0b666ec19f5a24b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин
Мишустин оценил минимальный уровень безработицы в России
Мишустин: безработица в РФ 3 месяца подряд находится на историческом минимуме