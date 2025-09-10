https://1prime.ru/20250910/mishustin-862074177.html

Мишустин оценил минимальный уровень безработицы в России

Мишустин оценил минимальный уровень безработицы в России

2025-09-10T16:13+0300

экономика

россия

общество

михаил мишустин

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России три месяца подряд находится на историческом минимуме в 2,2%, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. "Уровень безработицы третий месяц подряд находится на историческом минимуме - 2,2%", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

